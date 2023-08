Un Medico In Famiglia 11 si farà? Svolta in Rai a un passo

Un Medico In Famiglia 11 si farà? Il telefilm con protagonista Lino Banfi ha debuttato nel 1998 su Rai 1, diventando una delle serie più viste di sempre dal pubblico italiano. Dopo l’ultima puntata andata in onda nel 2016, i fan hanno chiesto più volte a gran voce di avere una nuova stagione del serial, contando anche con l’appoggio di diversi attori della fiction, uno su tutti Lino Banfi. Negli ultimi mesi, si era vociferato molto di un grande ritorno, soprattutto quando tutto il cast si è ritrovato a Roma per la festa dei 50 anni della storica casa di produzione Publispei. Ebbene, nella mattinata del 3 agosto, in una nota pubblicata all’Ansa, la produttrice della serie Veridiana Bixio ha confermato la presenza di un’idea per il ritorno di Un Medico In Famiglia. Idea che starebbe cercando di concretizzare:

Sto cercando di portare avanti un’idea che non sia una rimpatriata, ma qualcosa di più, nello spirito di quella serie, del resto i fan lo stanno chiedendo da tempo.

Dopo la diffusione della notizia, il portale TAG24 ha voluto parlare direttamente con l’indimenticabile Nonno Libero, ovvero Lino Banfi. L’attore ha dichiarato di essere più che entusiasta di un possibile ritorno della serie cult di Rai 1, sia per la gioia dei fan sia per il forte legame al personaggio che ha interpretato per così tanti anni:

Sono davvero felice se Un Medico In Famiglia 11 si farà, è da tempo che voglio dare un vero bel finale alla famiglia Martini. Mi fermano sempre in strada per chiedermi di fare una nuova stagione. Qualche giorno fa sono stato a Maratea per ritirare un premio alla carriera, durante un incontro con dei giovani autori mi è stato proposto un film in cui il protagonista era un vecchio ferroviere in pensione. Ho ringraziato ma spiegato che nel caso avrei preferito tornare a fare Nonno Libero.

Come menzionato prima, Lino ha da tempo il desiderio di tornare a interpretare Nonno Libero, tanto da aver proposto una nuova e ultima stagione alla direttrice Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, proprio mentre si trovava all’evento di Maratea accennato prima: “Nella stessa giornata a Maratea c’era ospite anche lei e a quel punto ho deciso di parlarle per esporle la mia idea per un eventuale nuova stagione. Le ho spiegato che mi sarebbe piaciuto tornare ad interpretare Nonno Libero per un’altra ultima stagione”.

Tuttavia, l’idea di Banfi è quella di fare un’ultima stagione più corta rispetto alle precedenti, proprio per donare un grande finale ai fan fedeli alla serie da tanti anni. Gli scorsi capitoli erano sempre stati composti da circa 13 puntate, mentre l’attore ha proposto alla direttrice Ammirati una stagione composta unicamente di 6 appuntamenti. “Le ho anche detto che per raccontare un bel finale non sarebbe servito realizzare 13 puntate, ma che ne sarebbero bastate meno quindi con dei costi minori. Credo che si possa pensare di fare anche 6 serate. Se davvero questa notizia fosse vera sarebbe bellissimo ritrovarci tutti insieme, aspetto una chiamata”, ha dichiarato.

Un Medico In Famiglia: come si era conclusa la decima stagione

La decima stagione di “Un Medico in Famiglia” si era conclusa in un momento di gioia per la famiglia Martini, riunita a tavola per il cenone di Capodanno. Lele Martini (Giulio Scarpati) aveva felicemente riabbracciato sua moglie Bianca (Francesca Cavallin), che era tornata da Parigi con il figlio Carletto. Nel frattempo, Annuccia (Eleonora Cadeddu) aveva fatto pace con la famiglia Martini, dopo aver scoperto di essere figlia di un altro uomo. L’abbraccio tra lei, Lele e Nonno Libero aveva segnato uno splendido finale di stagione.

Inoltre, negli ultimi episodi, i fan avevano avuto il piacere di rivedere Margot Sikabonyi, l’attrice interprete di Maria Martini sin dal primo episodio. Ora, con la prospettiva di una nuova stagione sempre più concreta, i fan sperano fortemente che anche Margot possa tornare per dare un degno epilogo al suo amato personaggio.