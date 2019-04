By

Un amore così grande su Canale 5: film con Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de Il Volo

Il 25 aprile Canale 5 trasmetterà Un amore così grande, film che rappresenta il debutto cinematografico del trio pop-lirico italiano Il Volo che interpretano sé stessi. La pellicola, uscita nelle sale cinematografiche il 20 settembre 2018 e diretta dal regista Christian De Matteis, andrà in onda in prima serata e in prima visione assoluta sulla rete ammiraglia di Mediaset nel giorno della ricorrenza della Festa Della Liberazione. Nel cast della brillante commedia sentimentale oltre a Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto de Il Volo, anche la nota Fioretta Mari, attrice ed professoressa di recitazione ad Amici di Maria De Filippi dall’anno 2000 al 2009.

Un Amore Così Grande: trama del film in onda il 25 aprile

Un amore così grande, nella programmazione del 25 aprile, racconta la storia di Vladimir, giovane che parte dalla Russia per arrivare in Italia alla ricerca del padre dopo la perdita della mamma. Una volta giunto nel Bel Paese, il ragazzo russo incontra Veronica, figlia benestante di un’industriale. Tra i due nascerà un grande amore, ma la loro storia sarà piena di insidie, una di queste è rappresentata dalla nonna di lei che tenta di ostacolare i due in tutti i modi. A Verona Vladimir incontra anche Il Volo ed il loro manager. Sarà proprio lui a convincere i tre tenori che Vladimir è un vero talento della Lirica. Purtroppo gli ostacoli che la coppia dovrà affrontare sono tanti, ma alla fine l’amore trionferà.

Film Un amore così grande: il cast

Vladimir, protagonista della storia narrata in Un amore così grande, è interpretato da Giuseppe Maggio (Amore 14, Almeno tu nell’universo, Un fantastico via vai) mentre a vestire i panni di Veronica è Francesca Loy. Fioretta Mari, invece, ha la parte della arcigna nonna di Veronica, mentre Franco Castellano quella del papà di Vladimir. Eleonora Brown ha il ruolo di Helen. La madre del giovane russo è interpretata da Daniela Giordano, mentre il brillante manager musicale da Polizzy Carbonelli. Nel film, come detto sopra, anche Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto che recitano nel ruolo di sé stessi.

Un amore così grande: trailer ufficiale