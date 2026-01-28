Ultimo tradito da Jacqueline con Matteo Paolillo? L’attore rompe il silenzio: “Ora parlo io”

Matteo Paolillo ha rotto il silenzio sulla voce diffusa dal giornalista Gabriele Parpiglia, che di recente ha scritto nella sua newsletter che l’attore ha avuto una storia d’amore clandestina con Jacqueline Luna Di Giacomo, sostenendo che questa abbia tradito il compagno Ultimo. L’attore di Mare Fuori, attraverso una storia Instagram, ha smentito di aver avuto una tresca con la figlia di Heather Parisi. “Questi gossip mi fanno proprio ridere, non c’è niente di vero”, ha digitato Paolillo, con evidente riferimento alle indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi sulla sua vita personale.

Jacqueline Luna Di Giacomo ha tradito Ultimo? L’attore Matteo Paolillo rompe il silenzio

Tra l’altro Parpiglia aveva dichiarato che a causa del presunto tradimento, Ultimo e Jacqueline avevano vissuto una crisi profonda, che avrebbe portato il loro legame ai ferri corti. Anche tale ricostruzione è stata smentita. Stavolta da Jacqueline, la quale, ieri, in occasione del 30esimo compleanno del compagno, ha fatto apparire sui suoi profili social una foto in cui la si vede quando era incinta, abbracciata al cantante. “Lontano dai rumori e vicino alle risate. Happy 30 Daddy”, ha scritto l’influencer a corredo dello scatto di coppia. Un chiaro e lampante gesto di risposta a chi afferma che la sua relazione sentimentale sia giunta al capolinea.

La versione di Gabriele Parpiglia su Paolillo e Jacqueline

Parpiglia ha scritto che Jacqueline e Paolillo si sarebbero conosciuti nelle Marche, durante le riprese del film “Io + te”, che uscirà nelle sale cinematografiche a partire dal 5 febbraio. L’attore è uno dei protagonisti della trama. La compagna di Ultimo recita invece soltanto una piccola parte. Secondo Parpiglia, sul set sarebbe scattata la passione. Il giornalista ha riferito che i due sarebbero andati ben oltre il rapporto tra colleghi, parlando di un “sentimento esploso all’hotel Life”.

Nelle scorse ore, Paolillo ha bollato quanto riportato da Parpiglia come fake news, assicurando che la notizia non è veritiera. Anche Jacqueline, con la frase “lontano dai rumori”, ha di fatto assunto, seppur indirettamente, la stessa posizione dell’attore sulla vicenda. Da segnalare inoltre che non è emersa alcuna prova concreta relativa alla presunta tresca clandestina. Nessuna paparazzata, nessuna pistola fumante.

Subito dopo il post pubblicato dalla figlia di Heather Parisi, ossia lo scatto con Ultimo nel giorno del suo compleanno, Parpiglia ha così commentato: “Una foto vecchia, un messaggio affettuoso, nessuna smentita non cambiano quanto ho raccontato”. Paolillo invece ha smentito in modo più energico. Il giornalista, sulla dichiarazione dell’attore, non si è invece ancora espresso.