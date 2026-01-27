Ultimo festeggia 30 anni con un messaggio fiume: atteggiamento di Jacqueline impalpabile

Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, martedì 27 gennaio 2026 ha tagliato il traguardo dei 30 anni. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato un lungo post in cui ha fatto un bilancio dei suoi primi tre decenni di vita, svelando anche un curioso aneddoto riguardante la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2019. Nel messaggio ha fatto un generico accenno alla “famiglia“, senza rivolgere alcuna particolare attenzione alla compagna (o forse ex) Jacqueline Luna Di Giacomo che, dal canto suo, almeno pubblicamente, non ha in alcun modo omaggiato il compleanno del cantautore e padre del loro figlio, il piccolo Enea, venuto alla luce a fine novembre 2024.

Ultimo compie 30 anni: l’aneddoto su Sanremo e il silenzio di Jacqueline Luna Di Giacomo

L’artista romano ha esordito spiegando che il messaggio lo ha pensato e scritto dopo essersi momentaneamente isolato dalla festa del suo compleanno, trascorso con gli affetti più stretti. Su chi abbia partecipato al party non ha fornito alcun dettaglio. “Mi sono un attimo isolato dalla festa che sto facendo tra amici e famiglia. Volevo scrivervi, venire un attimo da voi”, ha digitato Ultimo rivolgendosi ai fan. Quindi ha aggiunto: “Stamattina apro gli occhi nel letto e dico: è il mio ultimo giorno da ventenne!? Abbiamo passato questi 10 anni insieme e se mi giro rivedo tutto. Dalla casa con Tonno a scrivere Pianeti, al quinto piano sopra tutti a fumare fino a tardi, alla vittoria di Sanremo Giovani che ho dedicato a Vale, Peter Pan e gli instore nei centri commerciali, Sanremo con I tuoi particolari e quel liberatorio dovete sempre rompe er….”

E ancora. “Il tour dei 20 palazzetti, le lacrime finali del primo Olimpico, annunciare il primo tour negli stadi per poi fermarci tutti per la pandemia, nel 2021 arriva Solo e Quel filo che ci unisce diventa la mia nuova speranza, le gambe che tremavano nel 2022 prima del Circo Massimo. E poi il 2023 Alba è la mia “preghiera” e voi lo avete capito, l’estate tra San Siro e Olimpico, poi 2024 ancora stadi e Altrove che suona come una liberazione ma soprattutto arriva Enea che mi insegna a rimanere disincantato dalle cose della vita, 2025 il mio 10° Stadio Olimpico e l’annuncio di Tor Vergata, l’evento più importante per la mia vita. 2026, eccoci”.

Il cantante ha poi raccontato un episodio mai reso pubblico finora riguardante il suo cammino a Sanremo 2019. In quel Festival, oltre che per le sue doti artistiche, si fece notare per avere polemizzato con alcuni addetti ai lavori. Uno di questi profetizzò che la sua carriera sarebbe finita rapidamente. Non ci ha azzeccato per nulla visto che oggi è uno dei pochissimi musicisti in grado di riempire gli stadi.

“Non l’ho mai detto – ha rivelato Ultimo – ma dopo quella conferenza stampa del 2019 un addetto ai lavori mi disse “te la sei rovinata da solo la carriera””. Tornando in stanza rimbombavano dentro di me quelle sue cazzo di parole. Io che avevo voluto così tanto vivere con la musica ero riuscito col mio spirito kamikaze a rovinare anche questo!? Non riuscivo a perdonarmelo”. A dargli supporto ci fu un altro big della musica italiana, un certo Venditti:

“Ho passato la notte al telefono con Antonello e il giorno dopo mi sono svegliato col messaggio di Clemente che mi dice: stanotte abbiamo quasi riempito l’Olimpico. Non ho mai sospirato così forte e mi sono detto che forse non era ancora finita! Eccomi qui ora a credere che ci aspettino dai 30 ai 40 anni, altri 10 anni pieni ma insieme. Che continueremo ogni anno a crederci… in questa favola che è per sempre. Avevo un sogno in tasca da bambino e l’ho baciato in bocca tutti i giorni della mia vita. Con tanto amore ma anche tanti errori e put**nate, come ogni cristiano sulla faccia della terra. E poi alla fine sai che c’è? Che sono un ca**o di acquario!”

Jacqueline in silenzio dopo le voci relative al presunto tradimento

Jacqueline non ha riservato pubblicamente alcun gesto o pensiero per Ultimo. Non ha piazzato alcun commento al suo post, nemmeno un like. Anche sul suo profilo tutto tace. Nei giorni scorsi, la figlia di Heather Parisi è finita al centro del gossip dopo che il giornalista Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter, ha affermato che l’influencer nei mesi scorsi avrebbe tradito il cantante con un attore. Jacqueline e Ultimo non hanno in alcun modo calcolato la vicenda, preferendo non commentarla. Zero conferme, ma anche zero smentite. A oggi non è chiaro se i due siano ancora una coppia oppure se si siano lasciati.