Ultimo e Jacqueline ai ferri corti, “lei lo ha tradito con un attore”: ecco il nome, scoop rovente

Scoop “roventissimo” firmato da Gabriele Parpiglia. Il giornalista, nella sua newsletter, ha scritto che Ultimo sarebbe stato tradito dalla compagna Jacqueline Luna Di Giacomo, la quale avrebbe avuto un rapporto ‘speciale’ con l’attore Matteo Paolillo. Il racconto non è stato commentato dai diretti interessati e quindi è da prendere con le pinze. Parpiglia ha però assicurato di essere in possesso di prove certe su quel che ha rivelato. Inoltre ha dichiarato che la coppia, oggi, è ai ferri corti.

Gabriele Parpiglia: “Jacqueline Luna Di Giacomo ha tradito Ultimo con Matteo Paolillo”

Rapido riassunto della vicenda. Il cantante e l’influencer il 30 novembre 2024 sono diventati genitori del piccolo Enea. Allora non c’era nemmeno una nuvola sulla relazione. Tutto sembrava perfetto. A distanza di qualche mese dalla nascita del bimbo, la cronaca rosa italiana ha cominciato a sussurrare che la relazione stesse attraversando un periodo burrascoso. Ultimo e Jacqueline hanno smesso di apparire pubblicamente assieme e non hanno mai rilasciato esternazioni di conferma o smentita in merito alle voci sul loro conto.

Si arriva a domenica 25 gennaio, ossia il giorno in cui Parpiglia ha pubblicato un articolo in cui avrebbe messo assieme tutti i tasselli di una vicenda che, se confermata, è destinata a fare molto rumore. “Ci sarebbe un’altra persona molto popolare da considerare – oltre a una data e a un luogo – che ha raffreddato l’amore tra i due. Forse non in modo definitivo, ma di sicuro il rapporto non è più quello di un tempo”, si legge nello scoop firmato dal giornalista.

Parpiglia ha quindi raccontato che Ultimo e Jacqueline si sarebbero lasciati nei mesi scorsi. Alla rottura avrebbe fatto seguito un tentativo di riconciliazione che, però, non avrebbe dato il risultato sperato. Sempre a detta dello scrittore, oggi l’artista e la figlia di Heather Parisi sarebbero di nuovo giunti in un vicolo cieco dal punto di vista sentimentale. A condurre i due verso l’addio, sarebbe stato un tradimento di lei.

“La passione esplosa nelle Marche”

“Vi racconto la verità che ha portato una delle coppie più amate a dirsi addio, poi a tentare un recupero disperato, per poi ritrovarsi nuovamente ai ferri corti. Al centro di tutto ci sarebbe un tradimento nato in un momento preciso, di cui Ultimo sarebbe venuto a conoscenza in ogni dettaglio”, si legge sempre nell’articolo di Parpiglia.

Secondo le informazioni in possesso del giornalista, il tradimento sarebbe avvenuto nelle Marche, durante le riprese del film “Io + te”, che sarà disponibile nelle sale cinematografiche a partire dal 5 febbraio. La trama narra una storia d’amore con protagonisti Matteo Paolillo ed Ester Pantano.

Nel cast figura anche Jacqueline, che recita una piccola parte. “Una sola posa – ha scritto Parpiglia -. Indovinate con chi? Con Paolillo (diventato famoso con la serie tv Mare Fuori), un rapporto a tre e sia chiaro, si tratta solo di recitazione. Ultimo, però, fin dall’inizio, era contrario a questa partecipazione e a questo ruolo. Quindi, i problemi nascono già lì, nel momento in cui lei accetta il progetto. Ma la situazione peggiorerà”.

Parpiglia ha aggiunto che tra Paolillo e Di Giacomo ci sarebbe stata “affinità e vicinanza”, captata anche da chi “era presente” sul set. “Le nostre fonti ci raccontano (e non possiamo essere smentiti) che i due sarebbero andati ben oltre il rapporto tra colleghi. E l’hotel ‘Life’, dove alloggiava anche il resto della troupe, sarebbe il teatro in cui questo sentimento sarebbe esploso. Ci sono testimoni. In tutto questo Ultimo, da sempre allergico al gossip e geloso del suo privato, avrebbe scoperto la verità ed è lì che sarebbe esplosa la crisi, ad oggi non ancora rientrata”.

Ultimo e la canzone Acquario: la frase che confermerebbe la crisi

Parpiglia ha inoltre detto che ora Jacqueline starebbe facendo di tutto “per recuperare il rapporto”. Però “il cantante non ha ceduto. Si è concentrato sulla sua famiglia e sulla sua musica. Basta rileggere le prime parole della sua ultima hit ‘Aquario’ e tutto prende una luce diversa”. In particolare il giornalista si è soffermato sulla strofa che recita “Ho capito col tempo, certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più”, affermando che tali versi sarebbero dolorosamente stati ispirati dalla crisi con la compagna.

All’uscita del film “Io + Te”, “Ultimo non si presenterà, ma nemmeno Jacqueline, perché la coppia è davvero ai ferri corti”, ha concluso Parpiglia.