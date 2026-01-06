Ultimo e Jacqueline, dopo la rottura la luce: “Fondamentale la famiglia di lui”

Sarebbe tornato il sereno tra Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo, che sono diventati genitori di Enea il 30 novembre 2024. A distanza di pochi mesi dalla nascita del piccolo, hanno iniziato a rincorrersi voci relative a una profonda crisi di coppia vissuta dai due giovani che da tempo non appaiono insieme pubblicamente. Il cantante e la figlia di Heather Parisi non hanno mai commentato le indiscrezioni sul loro conto. Nessuna conferma, ma nemmeno alcuna smentita. E, indizio ancor più ‘allarmante’, nessun gesto e nessuna foto che mostrasse che il gossip si fosse sbagliato. In altre parole, l’ipotesi che realmente i due abbiano affrontato una rottura non sarebbe per nulla campata in aria. Oggi, però, avrebbero ritrovato la serenità e il coraggio di riunire la famiglia.

L’indiscrezione sul ritorno di fiamma tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo

L’esperto di gossip Alessandro Rosica, il primo che diede la notizia della gravidanza dell’influencer italo-americana, nelle scorse ore, attraverso una storia postata sul suo profilo Instagram, ha sostenuto che Ultimo e la compagna hanno deciso di “riprovarci” e sono tornati insieme. La famiglia di lui e gli amici, ha riferito sempre Rosica, avrebbero avuto un ruolo fondamentale nella riappacificazione di coppia.

I diretti interessati, per il momento, hanno preferito rimanere in silenzio, senza rilasciare alcuna esternazione. Che cosa sia accaduto negli ultimi mesi resta per lo più un mistero. Ciò che si sa con certezza è che pochi mesi dopo la nascita di Enea, Jacqueline e l’artista romano hanno smesso di immortalarsi insieme, dettaglio non da poco se si considera che fin dall’inizio della loro relazione hanno regalato ai fan scatti romantici.

Nel frattempo, l’influencer continua ad essere chiacchierata dalla cronaca rosa del Bel Paese per il legame turbolento con la madre Heather Parisi. Quest’ultima, di recente, è stata ospite a Verissimo, ammettendo di non aver mai incontrato di persona il nipotino Enea. Ha però espresso il desiderio di conoscerlo, affermando di essere orgogliosa di Jacqueline. Dichiarazioni distensive, finalizzate a recuperare il rapporto con la figlia. Non si sa in che modo l’influencer abbia reagito alle esternazioni del genitore.