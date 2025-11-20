Jacqueline torna in Italia dagli Usa senza Ultimo, colpo di scena amaro

Segnali tutt’altro che positivi sulla relazione tra Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, e Jacqueline Luna Di Giacomo. Da settimane si sussurra che la coppia stia affrontando una pesante crisi sentimentale. C’è anche chi sostiene che sarebbe già avvenuta la rottura. I diretti interessati non hanno confermato, ma neppure smentito che qualcosa si sia incrinato nel rapporto. Di recente il cantante si è recato a New York. Dopo qualche giorno, anche la figlia di Heather Parisi è sbarcata nella Grande Mela con un volo partito da Roma. Molti credevano che i due si mostrassero assieme in terra americana, mettendo a tacere il vociferare sulla loro vita privata. E invece si è verificata una situazione che ha rinfocolato le indiscrezioni relative a una potente ‘turbolenza’ sentimentale in corso.

Ultimo rimane in America, Jacqueline Luna Di Giacomo torna in Italia sola

Innanzitutto, Ultimo e la compagna, pubblicamente e sui social, non si sono mostrati assieme, fatto letto da molti come una conferma del momento no di coppia. Inoltre, nelle scorse ore, Jacqueline è rientrata in Italia sola, senza il cantante che ha prolungato la sua permanenza in America. Niccolò è volato a Los Angeles dove si è incontrato con Vasco Rossi. Le due star si sono immortalate insieme, postando su Instagram una foto della reunion.

Dagli scatti passionali al silenzio di tomba

Sia l’imprenditrice sia il cantautore non hanno fatto alcun riferimento alla loro love story. Lei, non appena è tornata nel Bel Paese, ha spiegato ai suoi followers che i 5 giorni trascorsi a New York sono stati rigeneranti, parlando dei suoi progetti professionali. Sul legame con Ultimo, silenzio tombale.

I due, da sempre, sono piuttosto riservati. Tuttavia, da quando hanno cominciato a frequentarsi nel marzo 2021, qualche scatto affettuoso e passionale lo hanno sempre divulgato sui social su cui sono seguiti da milioni di fan. Da settimane, invece, nessun accenno alla loro relazione. E pensare che circa un anno fa, l’artista e l’influencer si mostravano felicissimi proprio nella Grande Mela. In questo periodo stavano attendendo la nascita del loro figlio Enea, venuto alla luce il 30 novembre 2024.