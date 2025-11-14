Ultimo e Jacqueline, è davvero finita? Cosa ha detto lei sull’aereo alle fan

Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo, che aria tira? Nei giorni scorsi si è fatta strada la voce che i due, diventati genitori del piccolo Enea un anno fa, sarebbero sul punto di troncare la relazione. I diretti interessati, che da tempo non si mostrano affiatati e uniti sui social, non hanno commentato in alcun modo le indiscrezioni sul loro conto. Nessuna conferma della crisi e nessuna smentita. Da oltreoceano, però, arrivano segnali incoraggianti sul futuro della love story. Il cantante è volato a New York nei giorni scorsi. Nella giornata di ieri, nella Grande Mela, è giunta anche la figlia di Heather Parisi.

Jacqueline raggiunge Ultimo a New York

Naturalmente non può essere una coincidenza il fatto che Ultimo e Jacqueline abbiano deciso di fare tappa a NY nello stesso periodo. Evidentemente si sono ricongiunti. Resta da capire se per stare entrambi vicini al figlio Enea, ma da “separati”, come qualcuno sostiene, oppure come famiglia unita. A spingere a pensare che sia corretta la seconda ipotesi c’è un retroscena riferito dall’esperta di cronaca rosa Deianira Marzano.

Il retroscena sul volto aereo, cosa ha detto Jacqueline Luna Di Giacomo alle fan

La gossippara campana ha saputo da una fonte che si trovava sullo stesso aereo preso da Jacqueline che quest’ultima, proprio durante il volo, ha confidato a delle ragazze che le hanno chiesto una foto che stava per raggiungere il compagno. Restano però diversi interrogativi aperti sull’evoluzione del legame tra Ultimo e l’influencer.

Perché da tempo non si mostrano insieme pubblicamente? Perché nessuno dei due smentisce le voci inerenti alla presunta crisi? Se la crisi non c’è, per mettere a tacere il bisbiglio basterebbe uno scatto oppure due righe in cui si lascia intendere che tutto sta procedendo per il verso giusto. E invece nulla.

Colpisce anche il fatto che Ultimo e Luna Di Giacomo sono sì sempre stati riservati, ma da quando stanno insieme è pur vero che qualche post zuccheroso e affettuoso lo hanno pubblicato. Da settimane invece silenzio tombale. O meglio, silenzio tombale sulla situazione di coppia visto che entrambi continuano a essere attivi sui social.