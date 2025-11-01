Ultimo e Jacqueline, fulmine a ciel sereno: “Si sono separati, annuncio a breve”

Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo nuovamente ‘braccati’ dal gossip. Da settimane si sussurra che la coppia starebbe attraversando un periodo complesso. Ora, l’esperto di cronaca rosa Alessandro Rosica sostiene addirittura che l’influencer e il cantante starebbero vivendo da separati e che in futuro annunceranno la rottura. Rosica è colui che per primo lanciò lo scoop sulla gravidanza della figlia di Heather Parisi che è diventata mamma un anno fa, più precisamente il 30 novembre 2024. La giovane ha partorito a New York, al suo fianco naturalmente c’era Ultimo.

Alessandro Rosica afferma che Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo non sono più una coppia

“Purtroppo tutto si è raffreddato”, ha scritto Rosica in una storia Instagram, riferendosi al legame sentimentale tra l’artista e Jacqueline. “Prossimamente annunceranno la rottura. Non ora, più avanti. Ormai sono separati in tutti i sensi, sono solo genitori”, ha aggiunto l’esperto di gossip che, quindi, afferma che la relazione si sia conclusa. Per il momento i diretti interessati non commentano. Zero smentite e zero conferme. D’altra parte, da quando stanno insieme, vale a dire dal marzo 2021, hanno sempre evitato di rilasciare esternazioni sulle voci circolate sul loro conto.

Le indiscrezioni sulla crisi e la foto familiare di Halloween senza Ultimo

Le indiscrezioni circa la presunta crisi si sono fatte di nuovo tambureggianti nelle scorse ore, dopo che la figlia di Heather Parisi ha pubblicato un post in cui si è immortalata insieme al figlio Enea. Entrambi, per Halloween, si sono vestiti a tema ‘Carica dei 101’. A colpire il fatto che nello scatto non c’è traccia di papà Ultimo. Tanti utenti hanno chiesto se con il cantante vada tutto bene. C’è anche chi ha commentato dando per scontato che la relazione sia piombata in una profonda crisi. Jacqueline, come di consueto, non ha risposto a nessuno di coloro che hanno azzardato ipotesi sulla sua love story.

Sempre spulciando i social dell’influencer e del cantante, da molte settimane non appaiono scatti amorevoli di coppia. Tutto tace su tale fronte. Nel frattempo il vociferare del gossip si è via via fatto più chiassoso. Rosica, come detto sopra, è arrivato persino a dire che la storia d’amore è evaporata.