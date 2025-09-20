Ultimo e Jacqueline, l’ora più buia: esplode il gossip sulla crisi, retroscena

Il cantante Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, e la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo sarebbero in crisi. Questo almeno è ciò che assicura l’esperto di cronaca rosa Alessandro Rosica che, tramite una storia Instagram, ha sostenuto che la coppia sta affrontando una fase complicata a livello relazionale. La figlia di Heather Parisi e l’artista romano sono diventati genitori lo scorso 1 dicembre, accogliendo il piccolo Enea. Tra l’altro, il primo a dare lo scoop sulla gravidanza fu proprio Rosica, che bruciò tutti sul tempo, affermando appunto che la giovane stava aspettando un bebè. Notizia poi confermata.

Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo starebbero affrontando un momento difficile

Il gossipparo ora riferisce che i due giovani starebbero attraversando l’ora più buia da quando hanno iniziato a frequentarsi. Già lo scorso agosto la coppia fece i conti con una voce simile. Addirittura qualcuno parlò di rottura. Poi Jacqueline fu immortalata durante i concerti del compagno e le indiscrezioni che li volevano separati si diradarono. I diretti interessati, da sempre molto riservati sulla loro vita privata, non rilasciarono dichiarazioni, optando per il silenzio. Nessuna conferma e nessuna smentita in merito al gossip circolato sui loro conti. Nelle scorse ore Rosica ha rinfocolato il tema. E ancora una volta Jacqueline e Ultimo hanno scelto la ‘tattica‘ della bocca cucita.

A parte quanto sostenuto da Rosica, a far credere che qualcosa non vada sentimentalmente c’è anche il fatto che sono ormai settimane che i due giovani non si mostrano assieme sui social. Non che in passato si siano esposti esageratamente. Hanno infatti sempre tenuto un ‘low profile’, ma qualche scatto familiare lo hanno concesso. Di recente invece tutto tace. E così germogliano le voci che li vorrebbero in crisi dopo la nascita di Enea.

La situazione tra Jacqueline e mamma Heather Parisi

Dopo la venuta alla luce del piccolo Enea, si è molto parlato del rapporto tra Heather Parisi e la figlia. Quest’ultima, anni fa, si scagliò pubblicamente contro la madre dopo che lei a Belve fece dell’ironia evitabile su Ultimo. La ragazza raccontò che era anni che sua madre non era più presente nella sua vita. Pare che l’arrivo del piccolo non abbia contribuito a far riavvicinare le due donne.