Ultimo e Jacqueline, gli sviluppi della crisi: il racconto degli amici

Ultimo, all’anagrafe Niccolò Morriconi, e Jacqueline Luna Di Giacomo avrebbero vissuto nelle scorse settimane una crisi di coppia. La voce ha cominciato a circolare a fine maggio ed è stata messa in circolo dall’esperto di gossip Alessandro Rosica. Ed è proprio lo stesso Rosica che ora divulga nuove indiscrezioni sul cantante e la figlia di Heather Parisi, spiegando, secondo le informazioni in suo possesso, gli sviluppi del presunto momento no che avrebbe coinvolto i due giovani.

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, gli sviluppi del momento no

Lo scorso novembre il musicista e Jacqueline sono diventati mamma e papà per la prima volta, salutando l’arrivo del figlio Enea, nato a New York. Il piccolo ha passato i primi mesi di vita negli Stati Uniti d’America, sbarcando in Italia, a Roma, assieme ai genitori in primavera. E sarebbe stato in questo momento che la love story di Ultimo e Jacqueline avrebbe subito una piccola battuta d’arresto. Battuta che, fortunatamente, sarebbe stata superata brillantemente.

Alessandro Rosica, che tra l’altro è colui che ha anticipato tutti sulla notizia della gravidanza della figlia di Heather Parisi, ha assicurato attraverso una storia Instagram che la “crisi è rientrata”, aggiungendo che ha ottenuto informazioni sulla vicenda da persone vicine alla coppia. “Ho appena avuto la certezza da amici in comune”, ha raccontato l’esperto di gossip. Dunque, ammesso e non concesso che qualche nuvola si fosse addensata sul rapporto dei due neo genitori, ora è sparita ed è tornato a splendere il sereno.

Ultimo e Jacqueline, da sempre inclini a non cavalcare in alcun modo il gossip che affiora sul loro conto, non hanno mai commentato direttamente le indiscrezioni circa una loro presunta crisi. Restando sul fronte notizie positive, presto Enea avrà una cuginetta con cui giocare: Rebecca Manenti, primogenita di Heather Parisi, ha annunciato di essere incinta nelle scorse settimane e di aspettare una bimba.

Rebecca e Jacqueline sono molto legate. Mistero invece sui rapporti attuali tra loro e la madre. Pare che continui a essere ghiacciato il legame tra le figlie e Heather Parisi. La coreografa di origini statunitensi continua a dimorare a migliaia di chilometri di distanza. Da anni vive a Hong Kong. Non è nemmeno chiaro se abbia o meno conosciuto il nipotino Enea.