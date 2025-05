Ultimo e Jacqueline “sono in crisi”, fulmine a ciel sereno: i dettagli

Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, “sono in crisi“. L’indiscrezione ‘bomba’ l’ha lanciata l’esperto di gossip Alessandro Rosica, il primo che diede lo scoop sulla gravidanza della figlia di Heather Parisi. Il cantante e la compagna lo scorso novembre sono diventati genitori, accogliendo il figlio Enea, venuto alla luce a New York. Prima e dopo la nascita, si sono spesso immortalati insieme sui social, felici e soddisfatti. Da giorni invece tutto tace. Jacqueline e Ultimo sono attivi sui loro rispettivi profili, ma si guardano bene dal divulgare contenuti condivisi. Alcuni fan si sono allarmati. E Rosica, durante una diretta su Instagram e successivamente in una storia, ha sostenuto che i due stanno attraversando un periodo di non semplice.

L’ultima volta che Jacqueline e Ultimo si sono immortalati risale a marzo. Non che prima pubblicassero post romantici a cadenza giornaliera, ma nemmeno ogni due mesi. Rosica, rispondendo ad alcune curiosità dei fan, si è imbattuto in alcune domande sul cantante e ha dichiarato che con la compagna sta passando un momento no. “Crisi. Momento no. Ma sono ancora fidanzati”, ha scritto l’esperto di gossip. Al momento né la figlia di Heather Parisi né l’artista romano hanno commentato le voci che li hanno riguardati.

Nel frattempo continuano ad essere rumorose anche le indiscrezioni sui rapporti tra Heather Parisi e le sue due figlie maggiori, vale a dire Rebecca Manenti e appunto Jacqueline. Rebecca, nelle scorse settimane, ha annunciato di essere incinta. Pubblicamente la coreografa statunitense, che da anni vive a Hong Kong, non si è resa protagonista di alcun gesto affettuoso per la sua primogenita.

Non è un mistero che tra la madre e le due figlie pare essersi creata una situazione complessa. Jacqueline, dopo l’intervista della Parisi a Belve (la danzatrice statunitense fece dell’ironia su Ultimo), spuntò sui social e con tono agguerritissimo invitò la madre a non parlare delle sue faccende private, rivelando di non avere contatti con lei da anni. Dal canto suo la Parisi, ogni volta che ha toccato l’argomento, si è trincerata dietro al “sono cose private”. Sembra che tiri ancora una brutta aria in famiglia.