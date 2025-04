Rebecca Manenti è incinta, Heather Parisi nonna bis: la reazione

Heather Parisi diventerà nonna bis. La sua prima figlia Rebecca Jewel Manenti, 31 anni il prossimo luglio, è incinta. Ad annunciarlo è stata la sorella Jacqueline Luna Di Giacomo attraverso un post Instagram. Jacqueline, 25 anni e compagna del cantante Ultimo, ha reso per la prima volta nonna mamma Heather lo scorso dicembre, quando ha partorito Enea. Tra poco il piccino avrà una cuginetta. La Di Giacomo, nel dare la dolce notizia, ha anche infatti svelato che Rebecca aspetta una figlia che sarà chiamata Sole.

“La prima Pasqua con… Sole. Mia sorella diventa mamma, io divento zia, Enea diventa cuginetto grande. La vita è bella bella bella bella davvero!”, ha scritto la compagna di Ultimo a commento di alcuni scatti che la ritraggono insieme alla sorella col pancione. E Heather Parisi come ha reagito alla notizia? Per il momento, almeno pubblicamente, con un silenzio tombale. Nessun post o storia dedicato alla primogenita incinta, tantomeno un pensiero sotto al post con cui Jacqueline ha reso nota la gravidanza.

Le due sorelle condividono la madre ma non il padre. Rebecca è figlia della coreografa statunitense e di Giorgio Manenti, mentre Jacqueline è venuta alla luce grazie alla relazione della Parisi con Giovanni Di Giacomo. Le due giovani da sempre sono legatissime. Da tempo vivono in Italia e lontane dalla madre che dimora ad Hong Kong. Come è noto tra Jacqueline e Heather non ci sono buoni rapporti. Tempo fa la compagna di Ultimo invitò persino sua madre a non parlare di lei, rivelando che non aveva rapporti con il genitore da anni. Da quando è nato Enea, la Parisi pubblicamente non ha mai parlato del nipote. Non è nemmeno chiaro se lo abbia conosciuto o meno.

E con Rebecca che rapporti ha la coreografa? Anche in questo caso non si conosce bene la situazione. La Parisi lo scorso settembre, ospite a Verissimo, disse che con la primogenita si vedeva circa una volta l’anno. La Manenti non ha commentato in alcun modo le dichiarazioni della madre. Quel che è certo è che la ragazza, professione dentista, è legatissima alla sorella Jacqueline e con lei passa molto tempo, come testimoniato dai post social pubblicati. Altrettanto certo che, sempre a giudicare dai contenuti social, non ci sono interazioni con la madre.