Jacqueline Luna compie gli anni: cos’è successo con Heather Parisi

Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna del cantante Ultimo nonché figlia di Heather Parisi, ha festeggiato il suo 25esimo compleanno. La ragazza spegne le candeline il 10 marzo. Per l’occasione ha scritto un post sui suoi profili social, facendo un bilancio del suo primo quarto di secolo. In particolare ha ricordato com’era da bambina e come la sua vita è cambiata di recente con l’arrivo del suo primo figlio, Enea, venuto alla luce a New York lo scorso 30 novembre.

Jacqueline Luna Di Giacomo festeggia il 25esimo compleanno

“E niente… oggi questa bimba che spesso veniva scambiata per un bimbo e che si arrampicava sugli alberi compie 1/4 di secolo. Non mi sento tanto diversa da lei, a parte per il fatto che non mi scambiano più per un bimbo. Sugli alberi mi ci arrampico ancora invece”. Così Jacqueline a corredo di uno scatto in cui la si vede piccina.

“Oggi – ha aggiunto – sono una bimba che ha un bimbo, e negli occhi del mio bimbo ritrovo tutta quella giovane spensieratezza e curiosità per il mondo. Spesso mi danno della ingenua con la testa tra le nuvole. Beh io sono qui a darmi una pacca sulla spalla perché sì, sono tutte queste cose, ma sono anche mamma di 3 cani e un bambino e guess what? It’s going so well that I am super proud of myself”.

“Ho capito che il regalo più grande per una mamma è la forza che le dona un figlio. E io da quando c’è Enea sto imparando a dire di no, e diciamo che da people pleaser per eccellenza è piacevole. Tanti auguri baby J, vorrei tornare indietro nel tempo per dirti che avrai tutto ciò che meriti un giorno”, ha concluso.

La situazione tra Heather Parisi e la figlia

Il post in pochi minuti ha fatto incetta di like e commenti tripudianti scritti dai fan. A colpire, ma non troppo vista la situazione, è che Jacqueline, nonostante abbia fatto un ampio discorso riferendosi all’essere mamma e alla sua infanzia, non abbia in alcun modo fatto menzione a Heather Parisi. Nelle sue storie Instagram ha anche postato diversi auguri che le sono stati recapitati tra cui spiccano quelli dell’amata sorella Rebecca Manenti. Anche in questo caso, nessuna traccia di mamma Heather.

Il sospetto è che i rapporti tra Jacqueline e la Parisi non siano stati in alcun modo ricuciti. Un paio di anni fa si è saputo che madre e figlia non si parlavano da tempo. Lo aveva rivelato la stessa ragazza dopo che durante un’intervista a Belve (Rai Due) la coreografa aveva fatto dell’ironia sulla relazione della figlia e di Ultimo. Jacqueline, all’epoca, aveva invitato la madre a non parlare più di lei e delle sue vicende private. Inoltre è stata l’ultima volta che la giovane ha menzionato il genitore. Anche il ‘genero’ Ultimo non ha mai fatto alcun accenno alla ‘suocera‘.

La faccenda dei mancati auguri e di qualsivoglia cenno di distensione nel giorno del compleanno della neo 25enne spingono a credere che nemmeno l’arrivo del piccolo Enea ha contribuito a riappianare gli attriti familiari. Heather Parisi continua a vivere a Hong Kong, Jacqueline a Roma. I contatti tra le due donne sarebbero ancora oggi nulli.