Heather Parisi stronca Magalli, su Jacqueline orecchie da mercante

Heather Parisi vive da anni dall’altra parte del mondo, a Hong Kong, ma ha le orecchie sempre ben rizzate sulle questioni italiane, soprattutto quando qualcuno parla di lei. Pochi giorni fa Giancarlo Magalli è stato ospite a La Volta Buona di Caterina Balivo (Rai Uno) e ha rilasciato dichiarazioni tutt’altro che entusiasmanti sulla coreografa statunitense. Quando quest’ultima ha captato ciò che ha detto il conduttore romano, si è messa alla tastiera ed ha a sua volta tuonato contro il “collega”. Nel frattempo, sotto a ogni suo post Instagram, c’è chi si fa vivo per punzecchiarla sulla totale assenza di esternazioni pubbliche sul fatto di essere diventata nonna. Come è noto, poche settimane fa, sua figlia Jacqueline Luna Di Giacomo, con la quale continuerebbero a esserci rapporti siderali, è diventata mamma. E lei come reagisce a chi le chiede della faccenda? Facendo orecchie da mercante…

“A quale “versione” di certi miei “colleghi” devo credere?”, ha esordito la Parisi in un post su Instagram. Da notare il “colleghi” messo tra virgolette, quasi a volersi smarcare da tale definizione. Quindi ha aggiunto: “A quella che quando mi incontra dietro le quinte o a un evento privato mi riempie di complimenti e ammirazione, o a quella che davanti a una telecamera dice l’opposto per attirare attenzione su di sé e destare clamore? Semplice, a nessuna delle due. La sincerità non può mai essere a corrente alternata”.

Magalli non è stato citato esplicitamente, ma se uno più uno fa due Heather è a lui che si è rivolta. Motivo? Il conduttore romano, da Caterina Balivo, ha raccontato che quando ha lavorato con la Parisi al programma Ciao Weekend nel 1991 ha avuto qualche problema di gestione. Problemi che, a detta sua, sarebbero scaturiti dal carattere non facile della coreografa: “Ci ho lavorato per un anno e posso dire che è dura lavorare con lei, ha un brutto carattere nelle relazioni. Ma va detto anche che non ci sono molte persone che ballano meglio di lei. Quando uscì sul giornale che avevo scelto Heather Parisi mi chiamarono venti persone, anche colleghi famosi, e tutti mi dissero: ‘Ma che sei matto?’. E mi ero spaventato. In realtà qualche problemino c’è stato””.

Tornando invece ai rapporti tra la ballerina statunitense e la figlia Jacqueline, sembra che il gelo siderale perduri. Heather Parisi, pronta a parlare e a rispondere via social a un sacco di cose, come appunto ciò che ha detto Magalli, sulla questione dell’essere diventata nonna è una tomba. Bocca cucitissima.

A far pensare che non ci sia stata alcuna ricucitura con sua figlia anche il fatto che quest’ultima, di recente, ha dedicato un post di profonda stima alla suocera, vale a dire alla madre del compagno Ultimo. In particolare, ha sottolineato che spera di essere una mamma come lei. Capito? Jacqueline ha preso come modello la suocera, mentre di sua madre non ha mai spiaccicato una parola durante la gravidanza e pure dopo il parto. Quando alla Parisi viene chiesto un commento su tale questione, non arriva mai alcuna replica. Orecchie da mercante si diceva…