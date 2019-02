Ultimo svela la sua verità, tornerà a Sanremo? Il rapporto con Venditti

Ultimo si lascia finalmente andare con un’intervista dopo il Festival di Sanremo 2019

Dopo il Festival di Sanremo 2019, Ultimo per la prima volta si lascia andare in un’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni. Il giovane cantautore è stato protagonista di diverse polemiche, a causa di quanto accaduto dopo la finale del noto programma musicale. Con I tuoi particolari, Niccolò Moriconi è arrivato secondo, subito dopo Mahmood, che ha invece trionfato con Soldi. Ultimo è stato votato dalla maggior parte del pubblico a casa, ma questo non è bastato per portarlo alla vittoria. Il giovane cantautore ha subito mostrato il suo disappunto e il suo atteggiamento sembra non essere stato apprezzato da molti. Mentre i suoi fan continuano a sostenerlo, nonostante tutto, c’è anche chi disapprova il suo atteggiamento dopo la finale del Festival. In particolare, il cantautore non ha voluto farsi fotografare insieme a Mahmood e Il Volo per la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni. Ogni anno, la nota rivista dedica la copertina ai tre artisti che conquistano il podio. In questo caso, Ultimo ci tiene a fare una precisazione: “Non è stata una mossa premeditata, come alcuni dicono. Se capitano certe cose, uno reagisce in modo particolare”.

Ultimo tornerà al Festival di Sanremo? Il cantautore svela qual è il suo rapporto con Antonello Venditti

Ma Ultimo il prossimo anno tornerà sul palco dell’Ariston dopo quanto accaduto quest’anno. Il cantautore confessa: “Si decide a ottobre. Non è che lo escludo, ma per adesso voglio concentrarmi sulle cose mie e continuare a cantare”. Dunque, non è affatto escluso un ritorno di Niccolò, sebbene siano state tante le sue polemiche sulla modalità di voto del programma. Ora ha solo tanta voglia di darsi da fare e di continuare a lavorare. Non può non parlare del suo attuale rapporto con Antonello Venditti. “Una persona generosa e altruista, che mi dà sempre buoni consigli. Tifiamo per la stessa squadra, la fede giallorossa ci unisce”, confessa Niccolò. Il cantautore ci tiene a precisare che porta un certo rispetto al noto cantante: “Ma io lo guardo sempre dal basso verso l’alto perché è un faro, un punto di riferimento. Senza la sua musica, quella del cantautorato romano, io non sarei quello che sono oggi.”

Ultimo pronto al tour che inizierà ad aprile, ma c’è tanta ansia: “Un’onda troppo grande”

Il prossimo mese di aprile inizia il tour di Ultimo. Il cantautore ammette di avere ansia, tanto che vorrebbe “già essere la fine”. Infatti, Niccolò ammette: “Sto per affrontare un’onda troppo grande, vasta”. Ma la sua ex fidanzata Federica assisterà ai suoi concerti? Il giovane cantante è convinto che la sua ex ragazza in qualche modo seguirà il concerto del 4 luglio allo Stato Olimpico a Roma.