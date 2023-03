Ultimo, storia finita con Jacqueline? Lui mette fine ai rumors

Nei giorni scorsi sulle pagine di Chi era apparso un gossip che aveva messo le fan dell’artista interessato in allarme: il magazine aveva infatti riportato la news secondo cui Ultimo e la sua storica fidanzata, Jacqueline Luna Di Giacomo, si sarebbero lasciati. Il giornale non aveva fornito nel merito della questione alcun dettaglio: nessuna informazione sui motivi, su quando la rottura sarebbe avvenuta…niente di niente, limitandosi ad una semplice pillola di gossip.

Ultimo, che è sempre rimasto molto lontano dai pettegolezzi spiccioli essendo una persona molto riservata, non ha commentato in alcun modo la questione, continuando a focalizzarsi su quello che per lui conta di più, ovvero la musica. Tuttavia quest’oggi, forse anche per mettere la parola fine una volta e per tutte alle voci di corridoio, l’artista romano si è reso protagonista di un gesto che parla da sé. Il cantante di I tuoi particolari ha infatti pubblicato un post per il compleanno della sua Jacqueline, con una serie di romantici scatti dove i due si mostrano felici insieme e innamorati più che mai.

In questa occasione Ultimo non ha voluto specificare che in realtà le voci circolate non corrispondessero al vero, ma si è semplicemente limitato a far parlare le immagini. In una, in particolare, l’artista e la figlia di Heather Parisi si mostrano al settimo cielo, rilassati e tranquilli, abbracciati insieme di fronte ad una piscina e a uno splendido panorama.

Chi è la fidanzata di Ultimo: tutte le curiosità

La bionda Jacqueline è la secondogenita della celebre ballerina latino-americana diventata una star nel nostro paese negli anni ’80 con il successo di Cicale Cicale. Heather Parisi ha avuto Jacqueline dal suo primo matrimonio, naufragato, con Giorgio Manenti, da cui è nata anche Rebecca. La ex ballerina statunitense ha inoltre oggi altri due figli, Dylan e Elizabeth, nati dal matrimonio con l’imprenditore Umberto Anzolin.

Heather Parisi, che pare non abbia mai conosciuto Ultimo in persona, non si è fino ad ora mai espressa pubblicamente sulla relazione della figlia con l’artista, di recente tornato agli onori delle cronache per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023.