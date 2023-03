“Ultimo, il cantante torna single: è finita con la figlia di Heather Parisi”

Il cantante Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, ovvero la figlia di Heather Parisi, non stanno più insieme. O almeno così assicura il settimanale Chi, come riportato in anteprima dal giornalista di Dagospia Giuseppe Candela. Non si conoscono i motivi della presunta rottura ma da settimane si vociferava di una probabile crisi tra i due. Al Festival di Sanremo 2023 nessuna menzione particolare sebbene Niccolò Moriconi, questo il vero nome dell’artista, sia sempre stato molto riservato sulla sua vita privata.

Quella con Jacqueline è la seconda storia d’amore importante per Ultimo ed è nata nel 2020. In passato il musicista è stato legato per svariati anni a Federica Lelli, una ragazza di Roma che non fa parte del mondo dello spettacolo. A lei ha dedicato molte canzoni come I tuoi particolari, brano con il quale ha sfiorato la vittoria al Festival di Sanremo 2019.

Al momento nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata a riguardo né da parte di Ultimo né da parte di Jacqueline Luna Di Giacomo, che sogna di affermarsi come attrice. I due continuano a seguirsi su Instagram: forse solo una crisi passeggera e facilmente risolvibile? O una vera e propria separazione?

Ultimo ex fidanzata: chi è Jacqueline Luna Di Giacomo

Jacqueline Luna Di Giacomo ha 23 anni ed è nata dalla relazione tra Heather Parisi e l’ortopedico romano Giovanni Di Giacomo. Per la ballerina italo-americana si tratta della secondogenita: dal matrimonio naufragato con Giorgio Manenti Heather ha avuto la primogenita Rebecca. La Parisi ha poi avuto altri due gemelli, Dylan ed Elizabeth, dall’attuale marito Umberto Anzolin. I bambini, che oggi hanno dodici anni, vivono in Cina con i genitori, ai quali sono molto legati.

Rebecca e Jacqueline, che hanno un ottimo rapporto, sono invece rimaste in Italia con i rispettivi padri. Qualche anno fa si era parlato di rapporti tesi tra le due ragazze e Heather Parisi ma le dirette interessate non hanno mai confermato.

Stando alle indiscrezioni Ultimo non avrebbe mai conosciuto Heather Parisi. Al contrario avrebbe avuto modo di incontrare più volte il padre di Jacqueline Luna Di Giacomo. La rivale di Lorella Cuccarini non si è mai espressa pubblicamente sul legame d’amore della figlia nonostante i pettegolezzi.

Jacqueline Luna Di Giacomo si divide tra Roma e Los Angeles: negli Stati Uniti studia recitazione. Il suo sogno è infatti quello di affermarsi nello showbiz in qualità di attrice.