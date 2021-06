Procede a gonfie vele la storia d’amore tra il cantante Ultimo e la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo. I due fanno coppia dallo scorso inverno e sono praticamente inseparabili. Di recente si sono concessi anche la prima vacanza all’estero insieme, più precisamente in Messico. Niccolò Moriconi e la figlia di Heather Parisi sono complici e affiatati, come mostrano le numerose foto e i video postati sui social network.

Stando a quanto spifferato dal settimanale Chi Ultimo e Jacqueline sarebbero pronti ad un passo importante, quello della convivenza. La liaison tra il musicista e la giovane diventa dunque sempre più seria e solida. Grazie a Jacqueline, Niccolò Moriconi ha dimenticato la storica fidanzata Federica, alla quale ha dedicato numerosi canzoni tra cui I tuoi particolari, con la quale ha sfiorato la vittoria al Festival di Sanremo 2018.

Ultimo fidanzata: chi è Jacqueline Luna Di Giacomo

Jacqueline Luna Di Giacomo ha 21 anni ed è nata dalla relazione tra Heather Parisi e l’ortopedico romano Giovanni Di Giacomo. Per la ballerina italo-americana si tratta della secondogenita: dal matrimonio naufragato con Giorgio Manenti Heather ha avuto la primogenita Rebecca. La Parisi ha poi avuto altri due gemelli, Dylan ed Elizabeth, dall’attuale marito Umberto Anzolin. I bambini, che oggi hanno dieci anni, vivono in Cina con i genitori, ai quali sono molto legati.

Rebecca e Jacqueline, che hanno un ottimo rapporto, sono invece rimaste in Italia con i rispettivi padri. Qualche anno fa si era parlato di rapporti tesi tra le due ragazze e Heather Parisi ma le dirette interessate non hanno mai confermato. Ultimo, dal canto suo, non ha più recuperato l’intesa con la sua ex fidanzata storica Federica: spesso si è parlato di probabili ritorni di fiamma che di fatto non sono mai avvenuti.

Stando alle ultime indiscrezioni Ultimo non avrebbe ancora conosciuto Heather Parisi, che da tempo non fa rientro in Italia. Sarebbero invece avvenute già le prime presentazioni con il padre di Jacqueline Luna Di Giacomo. La rivale di Lorella Cuccarini non si è mai espressa pubblicamente sul nuovo legame d’amore della figlia nonostante il gossip degli ultimi mesi.