Niccolò Morricomi in arte Ultimo torna a Sanremo. Il nome del cantante romano è stato fatto da Amadeus al Tg1 nel corso nell’ufficializzazione della lista dei 22 big in gara. Un colpaccio inatteso per la kermesse. Nessuno si aspettava che il cantautore avrebbe fatto parte del cast, anche alla luce delle polemiche con il quale si congedò dal Festival 2019. Allora sbarcò sull’Ariston con il brano ‘I tuoi particolari’, dato come favoritissimo per la vittoria finale. E invece trionfò Mahmood con ‘Soldi’. Ultimo fu protagonista di un pesante alterco verbale con i giornalisti e lasciò il concorso polemicamente. Gli piovvero addosso diverse critiche per l’atteggiamento avuto, considerato da diverse persone sopra le righe e spocchioso.

Ultimo torna al Festival di Sanremo: “Devo ancora scrivere la mia storia”

Amadeus è riuscito nell’impresa di convincere Ultimo a tornare a calcare il palco dell’Ariston, nonostante quel che è successo nel 2019. L’artista, poco dopo l’annuncio, tramite il suo profilo Instagram, ha spiegato perché ha scelto di accettare di rimettersi in gioco. Questo il post che Morriconi ha divulgato:

“Ho 26 anni, la mia storia devo ancora scriverla e sento che mettermi in gioco è un bel modo per farlo. Ho una canzone e un disco in cui credo più di qualsiasi altra cosa al mondo e sentivo il bisogno di presentare questa canzone sullo stesso palco da cui sono partito”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ultimo (@ultimopeterpan)

Tornando alla polemica di Sanremo 2019, si ricorda che Ultimo arrivò secondo dopo Mahmood e, in un confronto con i giornalisti in sala stampa, si mostrò particolarmente stizzito. Addirittura non chiamò Mahmood per nome ma disse “Il ragazzo che ha vinto”. Una ‘carineria del tutto dimenticabile.

Niccolò Moriconi, nel panorama musicale italiano, rispetto a tre anni fa ha fatto un ulteriore balzo in avanti. La sua popolarità si è allargata a dismisura (basti pensare che è uno dei pochi artisti italiani in grado di riempire gli stadi). Con lui a Sanremo ci saranno altri ‘super big’: i nomi più roboanti sono quelli di Giorgia e Marco Mengoni, a cui vanno aggiunti quelli di Anna Oxa e Gianluca Grignani.

Attesissima anche la reunion di Paola e Chiara. Tutti d’accordo sul fatto che Amadeus abbia fatto una sorta di miracolo, riuscendo a organizzare una gara con dei big di altissimo profilo. Senza dubbio si tratta di uno dei cast migliori della storia della kermesse. Forse il migliore di tutti.