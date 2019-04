Ultimo dopo Sanremo il tour: la promessa che non riesce a mantenere

Ultimo dopo il Festival di Sanremo si dedica al tour: il cantautore si svela

Dopo il Festival di Sanremo 2019, a cui ha preso parte con I tuoi particolari, Ultimo è pronto al suo nuovo tour. Il prossimo 5 aprile uscirà il suo terzo album Colpa delle favole, che contiene ben 13 brani, tra cui Fateme cantà. Si tratta di una canzone caratterizzata da un “testo molto personale”, rivela lo stesso Niccolò Moriconi in un’intervista su Tv Sorrisi e Canzoni. “Il modo di parlare è proprio il mio”, continua il cantante. Ma proprio tutto l’album rappresenta un forte significato per il secondo classificato a Sanremo. Lui stesso afferma che attraverso questo disco vuole dimostrare come è riuscito a puntare tutto sulla musica, senza alcuna distrazione. Sebbene per lui la coerenza non esista, Ultimo spera che i suoi fan possano trovarla all’interno di questo suo nuovo album. Vi sono ballate, ma anche pezzi leggere come Aperitivo grezzo. Ma qual è il brano che rappresenta di più questo disco? Il cantautore sceglie La stazione dei ricordi: “Dentro c’è tutto”. In realtà, la sua canzone preferita cambia continuamente: “La vista della città cambia in base al balcone da cui ti affacci no?”.

Ultimo pronto a sorprendere i fan con il nuovo tour: cos’è per lui la felicità

Una chicca in Colpa delle favole è per Ultimo Piccola Stella. Si tratta della sua prima canzone, scritta quando aveva solo 14 anni. Non era mai riuscito a inserirla negli altri due album e stavolta finalmente ce l’ha fatta. Il cantautore, nel corso di questa intervista, si svela rivelando cos’è per lui la felicità. “Un pizzicotto non troppo forte”, afferma Niccolò. Ma è anche sicuro di un dettaglio importante: “Se sei felice con poco è meglio, così arriva un poco di più ti basta. Il sogno, la favola che ho sempre desiderato, è arrivato: il difficile è mantenerla. Ma non è bello come desiderare. È un’amara realtà”. Ultimo racconta di aver raggiunto un grande traguardo nella sua vita, fare musica. Ma è sempre difficile mantenere questo tipo di lavoro, noi però siamo convinti che abbia tutte le carte in tavola per farlo. L’abbiamo visto prendere molto male il suo secondo posto nella classifica di Sanremo, ma questo non l’ha fatto di certo arrendere.

Ultimo e il nuovo tour: ecco qual è la promessa che fa a sé stesso e che non riesce a mantenere

Ultimo a cuore aperto durante questa intervista, attraverso la quale rivela come si sta preparando al suo nuovo tour. Il giovane cantautore corre molto, ma c’è una promessa che fa a sé stesso e che non riesce a mantenere. “Mi riprometto di continuo di smettere di fumare, però non ci riesco”, confessa Ultimo. Una scelta difficile quella che riguarda la sigaretta, c’è infatti bisogno di abbastanza forza di volontà. Forse tra qualche tempo, il cantautore riuscirà finalmente a mettere da parte questo vizio, facendo magari felici i suoi fan. Per quanto riguarda la scaletta dei concerti, Niccolò assicura che ci metterà quasi tutti i brani del disco.