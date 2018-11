Ultimo nuova serie con Raoul Bova: quando va in onda e trama

Quando inizia Ultimo e prime anticipazioni sulla trama della quinta stagione

La nuova serie di Ultimo avrà un inizio incredibile! Il capitano Roberto Di Stefano era stato colpito da un proiettile durante l’ultima puntata della precedente stagione. Rischierà di morire. Ha avuto sempre più nemici e, tra questi, uno è stato vicinissimo dall’ucciderlo: stiamo parlando del sicario del boss Salvatore Partanna, che ha cercato di toglierlo di mezzo per far sì che i loschi affari potessero procedere senza intoppi. Di Stefano è riuscito a far venire a galla tanti di quei segreti su Partanna che i suoi scagnozzi si sono mossi per eliminare definitivamente il loro più grande nemico: il capitano Ultimo. E crederanno di avercela fatta. Di Stefano, però, riuscirà a sopravvivere e si darà subito da fare per risolvere dei nuovi casi. Lo potremmo vedere presto in azione tra il mese di dicembre e quello di gennaio.

Data della prima puntata di Ultimo 5

Quando andrà in onda la prima puntata di Ultimo 5? Probabilmente i primi di dicembre, subito dopo la finale del Grande Fratello Vip o magari dopo l’ultima puntata de L’Isola di Pietro, che andrà in onda il 25 novembre. Non sappiamo se prenderà il posto della serie tv di Gianni Morandi o se sia riservato a Ultimo un giorno diverso dalla domenica nel palinsesto di Canale 5, ma è sicuro che non verrà trasmesso dopo gennaio. Possiamo quindi dire con certezza che assisteremo all’inizio della quinta stagione di Ultimo o i primi di dicembre o i primi di gennaio.

Anticipazioni sulla storia della nuova serie di Ultimo con Raoul Bova

Abbiamo delle prime anticipazioni sulla trama di Ultimo 5. Roberto Di Stefano si muoverà tra Italia, Messico e Sud America per bloccare una grande organizzazione di sostanze illecite. Il capitano rischierà più volte la sua vita e si troverà dinanzi a nemici del passato, che pensava fossero scomparsi per sempre. Non mancheranno quindi i colpi di scena in una nuova stagione di Ultimo che si preannuncia esplosiva!