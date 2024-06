Ultimo, nota conduttrice al concerto senza biglietto: com’è finita

Il cantante Ultimo si trova attualmente in giro per l’Italia per una serie di concerti. Il suo tour negli stadi ha registrato un sold out dopo l’altro in pochissimo tempo. Stando ad una indiscrezione ad una delle sue date, precisamente una delle due che si sono tenute a Torino, una nota conduttrice avrebbe cercato di entrare senza avere il biglietto. Scopriamo come è andata a finire e se è riuscita ad assistere o meno al live.

Biagio D’Anelli, ospite di Turchese Baracchi a Turchesando Special, ha rivelato un retroscena su uno dei concerti di Ultimo. Il cantante sta attualmente tenendo il suo tour negli stadi e ad una delle date di Torino (tenutesi precisamente il 15 ed il 16 giugno) una famosissima conduttrice televisiva avrebbe tentato di accedere assieme ad una sua amica pur non avendo con sé il biglietto per l’evento. Stando a quanto dichiarato, la persona in questione era convinta che l’avrebbero fatta entrare comunque perché famosa ma così non è stato.

La presentatrice è stata difatti richiamata dai membri dello staff e sia lei che l’amica in sua compagnia sono state invitate a fare il biglietto per poter accedere alla venue. Secondo quanto raccontato da D’Anelli, la conduttrice avrebbe dapprima protestato dicendo a chi l’aveva fermata qualcosa come “Ma non mi avete riconosciuta?” per poi tornare indietro ed acquistare il biglietto come tutti gli altri. Così lei e la persona che l’accompagnava hanno potuto accedere al concerto e godersi l’evento. Il tutto sarebbe avvenuto davanti agli occhi increduli degli altri fan presenti sul luogo.

Il commento di Biagio D’Anelli sulla vicenda

Biagio D’Anelli ha commentato l’accaduto con Turchese Baracchi, schierandosi dalla parte di chi l’ha bloccata e non l’ha fatta entrare allo stadio senza avere il biglietto. Ha difatti sostenuto che, non essendo stata invitata personalmente dall’artista, doveva pagare esattamente come tutti gli altri presenti.

Qui di seguito le sue parole in merito a Turchesando:

E’ giusto così, perché tutti pagano il biglietto facendo sacrifici. Quindi devono pagare anche gli altri. Un conto è se un artista è tuo amico, ti invita e allora vai, altrimenti paghi il biglietto come tutti i fan normali. Ultimo non l’ha invitata, perché altrimenti sarebbe entrata senza problemi da una corsia preferenziale. Lei ha pagato il fatto di dire ‘io sono questa e entrerò tranquillamente tanto mi conoscono’. Non funziona così! Bisogna portare rispetto ai fan che fanno i salti mortali pur di andare a vedere il proprio beniamino.

D’Anelli, almeno per il momento, non ha fatto ancora nomi. Ha tuttavia affermato che rivelerà l’identità della conduttrice in questione nei prossimi giorni sul settimanale Nuovo.