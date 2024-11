Ultimo: la canzone da urlo per il figlio, nonna Parisi irrintracciabile

Ultimo, che a brevissimo diventerà padre, nelle scorse ore ha pubblicato sui suoi profili social un brano inedito dedicato al figlio che nascerà. Titolo: ‘La parte migliore di me‘. Inoltre ha confermato il nome che lui e mamma Jacqueline Luna Di Giacomo daranno al bebè: lo chiameranno Enea, come d’altra parte aveva spoilerato Antonello Venditti nei giorni scorsi, durante l’ospitata concessa a Domenica In. Non appena Niccolò Moriconi ha divulgato il video della canzone sui suoi profili social, i fan sono letteralmente impazziti. Diversi anche i colleghi della musica, tra cui LAura Pausini, che hanno apprezzato l’opera-dedica per figlio che verrà.

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo presto genitori, Heather Parisi irrintracciabile

Nel frattempo il cantante e la compagna si godono gli istanti che precedono la venuta alla luce del loro primogenito che, come è noto da tempo, nascerà negli Stati Uniti d’America. In terra americana, nelle scorse ore, è giunta anche la sorella della neo mamma, Rebecca Manenti. Oltreoceano ci sono anche i familiari di Ultimo. Nessuna traccia invece di Heather Parisi che, a quanto risulta, si trova a Honk Kong. La showgirl non ha nemmeno commentato via social il brano dedicato dal musicista romano al suo futuro nipote. Nessun gesto, nemmeno un emoji. Tutto spinge a credere che tra Jacqueline e la madre le frizioni non siano state appianate. Si ricorda che mamma e figlia non si vedono e non si parlano da anni.

Tornando al brano ‘La parte migliore di me’ (pubblicato sotto etichetta indipendente Ultimo Records e distribuito da Believe), trattasi di una canzone scritta a cuore aperto, in grado di far percepire una dimensione intima e profonda grazie a una melodia costruita sul suono del pianoforte unito a quello dell’intensità degli archi. Il testo srotola i pensieri dell’artista che prova a immaginare, ancor prima di aver tra le braccia Enea, i tratti del piccolo, oltre ad interrogarsi su che cosa gli riserverà la vita che dovrà affrontare.

La parte migliore di me: testo completo della canzone di Ultimo

Di seguito il testo integrale del brano che Ultimo ha dedicato al figlio Enea:

Avrai preso da me

Se fuggirai dalla vita

Se ti perderai nel cuore di una sconosciuta

non ti parlo, ma scrivo

Ti scrivo e riscrivo

Perché è dolce il pensiero

Che ci sei e non ti vedo

E avrai preso da lei

Se sarai spesso contento

Se nel dubbio sorridi

E non porterai un ombrello

Se cammini nel mentre non ti guardi intorno

Perché il mondo per te è solo quello che hai dentro

Avrai preso da me

Se dormirai spesso male

Se ti sveglierai presto

Senza sapere bene

Se quella sensazione normale sentirla

O se sei solo tu che al mondo riesci ad averla

E avrai preso da lei

Se ti perdonerai spesso

Se avrai voglia di un film, quando ti sentirai stanco

Iniziare a vederlo e lasciarsi stupire

Avrai preso da me se dormirai sul finale

Avrai preso da me

Avrai preso da lei

Ho un labirinto nel cuore e mi sa che sei tu

La direzione perfetta per non perdermi più

E avrai preso da me

Avrai preso da lei

Voglio lasciarti la parte migliore di me

E posso farlo soltanto qui dentro, perché

Sei dentro questa canzone

E dentro questa canzone

Io sono con te

Con te

Con te

Avrai preso da me

Sei a scuola sarai distratto

Non ti auguro niente, anzi ti auguro tutto

Scusa la confusione, ma è bello così

Ho un labirinto nel cuore, ti immagino qui

A regalarmi parole, risate e anche pianti

Ma solo per me

Vorrei prenderti il cielo, foreste e dipinti

Pregherò perché tu possa sempre sentirti

Avrai preso da me

Avrai preso da lei

Ho un labirinto nel cuore e lui sa che sei tu

La direzione perfetta per non perdermi più

E avrai preso da me

Avrai preso da lei

Voglio lasciarti la parte migliore di me

E posso farlo soltanto qui dentro, perché

Io vivo nelle canzoni

E dentro questa canzone

Tu vivi con me

Con me

Con me

Tu vivi con me

Con me

Con me