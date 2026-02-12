Ultimo, Jacqueline risponde (definitivamente) alle voci di crisi: la richiesta

Il gossip, in questi ultimi mesi, ha spesso visto Ultimo e Jacqueline Luna di Giacomo in profonda crisi. Addirittura si è parlato di una rottura imminente tra l’amatissimo cantante italiano e la figlia di Heather Parisi, diventati genitori del piccolo Enea a fine 2024. Ed ecco che ora che si avvicina la festa degli innamorati lei decide di mettere fine, una volta per tutte, alle voci che li vedono separati. La sua smentita è ufficiale ed esplicita. Insomma, non lascia spazio ai dubbi.

Nel dettaglio, Jacqueline ha condiviso un video che ritrae un cavallo, tramite le Stories del suo ufficiale profilo di Instagram. Si tratta di un animale che lei ama molto e che vorrebbe ricevere in regalo, a quanto pare. “Idea facile per San Valentino”, si legge, come suggerimento proprio a Ultimo. Infatti, la di Giacomo ha taggato il cantante romano, aggiungendo: “Io te la butto lì…”. In questo modo, Jacqueline ha così fatto intendere che ciò che la renderebbe felice, il giorno di San Valentino, sarebbe avere finalmente un cavallo di cui prendersi cura.

L’influencer, solitamente, mantiene il profilo basso quando si tratta della sua relazione con il cantautore. In questi mesi, si è parlato di un tradimento da parte di lui. Non solo, il gossip ha accostato il nome di Jacqueline a quello di Matteo Paolillo, attore di Mare Fuori. Ad alimentare l’ipotesi che tra loro fosse nata una crisi importante è stata anche la notizia che vede Ultimo acquistare una casa a Londra insieme a un suo amico.

Più volte, lei ha cercato di mettere uno stop a questi pesanti gossip. Infatti, l’abbiamo vista commentare con frasi affettuose e dolci i post condivisi dalle pagine create dai fan per il padre di suo figlio. Non solo, non sono mancati i suoi auguri di compleanno per i 30 anni di lui. Insomma, vari indizi hanno spesso portato a pensare che le varie voci fossero infondate. Ora a dare un taglio netto a tutto ci pensa ancora Jacqueline.

San Valentino è la festa degli innamorati e, dunque, taggando Ultimo esplicitamente fa sapere che sarà una nuova occasione per viversi il loro amore. Smentisce così, in maniera definitiva, le voci di crisi.