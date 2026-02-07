Matteo Paolillo a Verissimo, Jacqueline ha tradito Ultimo? La verità dell’attore

Matteo Paolillo, ospite a Verissimo, ha parlato della sua situazione sentimentale. Nei giorni scorsi, l’attore 30enne di Mare Fuori è finito al centro del gossip dopo che il giornalista Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter, ha scritto che avrebbe avuto un flirt clandestino con Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna del cantante Ultimo. Lo scrittore ha aggiunto che proprio a causa di tale presunto tradimento la relazione tra l’artista romano e la figlia di Heather Parisi sarebbe piombata in una profonda crisi dopo la nascita del loro figlio Enea. Conversando con Silvia Toffanin, Paolillo ha bollato il tutto come fake news.

Verissimo, Matteo Paolillo smentisce il flirt con Jacqueline Luna Di Giacomo: “Cose non vere”

“Io sono innamorato, sono molto felice. Sto vivendo una bellissima storia, da quasi 2 anni”, ha dichiarato l’interprete salernitano che è riservatissimo sulle sue faccende private. Infatti si è ben guardato dal rivelare l’identità della fidanzata. Si è limitato a dire che si sono conosciuti all’estero. “Sono timido e riservato, mi imbarazza raccontarlo, ma sono cose belle ed è giusto dirle”, ha aggiunto. Jacqueline non l’ha mai nominata, ma ha comunque trovato il modo per smentire l’indiscrezione lanciata da Parpiglia. “I gossip? Mi fanno sorridere. Molte cose non sono vere, vengono inventate”, ha chiosato, con chiaro riferimento alla voce sul flirt con la giovane italo-americana.

Prima di essere ospitato a Verissimo, Paolillo era già intervenuto sulla vicenda, postando una storia Instagram. “Questi gossip mi fanno ridere, non c’è niente di vero”, aveva scritto. Anche in quel frangente non aveva fatto esplicitamente il nome di Jacqueline, anche se il messaggio era palesemente una risposta ai sussurri della cronaca rosa sul suo conto. Anche la compagna di Ultimo aveva battuto un colpo sulla vicenda. In occasione del compleanno del cantante aveva condiviso sui social uno scatto con lui e una didascalia più che eloquente: “Lontano dai rumori e vicino alle risate”.

Matteo Paolillo a Verissimo: “Ho perso 10 kg per interpretare Gigi D’Alessio”

Paolillo, prima di parlare delle sue questioni private, ha abbondantemente raccontato le tappe della sua carriera. “Mi sono appassionato alla recitazione a scuola, facevo le medie. Poi ho iniziato a studiare e a 17 anni mi sono trasferito a Roma. Non ho mai avuto dubbi su quello che volevo fare”, ha spiegato, aggiungendo che inizialmente i suoi genitori erano preoccupati, ma poi, quando hanno visto che il figlio stava riuscendo a realizzare il suo sogno, hanno gioito.

“Non mi sono più fermato e la musica è un percorso parallelo, un secondo lavoro. Sono grato a tutto quello che ho, per me è una benedizione vedere così tante persone interessate a quello che faccio”, ha dichiarato sempre nel rotocalco di Canale 5.

L’attore ha anche narrato che ha perso 10 chili per interpretare Gigi D’Alessio in un film biografico dell’artista partenopeo. La faccenda ha anche destato un po’ di preoccupazione nella sua famiglia. “Mia nonna Bruna non lo accettava, per lei ero troppo magro. Le dicevo che ero seguito da un nutrizionista, per un film, ma proprio non riusciva a farsene una ragione”, ha riferito Paolillo, più che soddisfatto del risultato finale: “Il biopic su Gigi D’Alessio è stato bellissimo, lui è stato molto disponibile nei miei confronti, si è aperto tanto”.