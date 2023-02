Ultimo ha deciso: “Non tornerò più a Sanremo, ecco perché”

Ultimo non tornerà più in gara al Festival di Sanremo. È stato lo stesso cantante – vero nome Niccolò Moriconi – ad annunciarlo ai suoi fan su Instagram. Le ultime due cocenti avventure – era tra i vincitori annunciati e poi è rimasto a mani vuote accontentandosi di un secondo e quarto posto – sembrano c’entrare poco con questa decisione: l’artista romano vuole andare avanti con la sua carriera e non è intenzionato più a ripetere certe esperienze.

Rispondendo ad alcune domande dei follower Ultimo ha chiarito:

“L’ho detto anche nelle interviste prima del Festival… Volevo chiudere un cerchio con ‘Alba’. L’ho fatto e quindi credo di non tornarci più. Volevo tornare a Sanremo per chiudere un cerchio artistico e se lo avessi fatto con un’altra canzone non avrebbe avuto senso. Ho sempre dato la precedenza a quello che sento e non a quello che funziona”

Forse non tutti lo sanno ma la carriera di Ultimo è cominciata proprio a Sanremo nel 2018, quando ha vinto la categoria Giovani con la hit Il ballo delle incertezze. L’anno successivo ha gareggiato nei Big ed era pronto a vincere di nuovo ma, complice il voto dei giornalisti che ha avuto un peso non indifferente, a trionfare è stata Soldi di Mahmood.

Il Festival di Sanremo 2023 è stata la terza volta per Ultimo che, nonostante i pronostici della vigilia, non è arrivato oltre il quarto posto con ‘Alba’. Un capitolo, per ora, chiuso: Niccolò Moriconi vuole concentrarsi su altro e non tornare sul palco dell’Ariston.

Il gossip su Ultimo e Marco Mengoni a Sanremo 2023

All’ultimo Sanremo Ultimo è stato anche al centro di qualche gossip. Stando ad alcuni spifferi Niccolò Moriconi non avrebbe mai salutato Marco Mengoni, che ha poi vinto la kermesse musicale. I motivi di questa presunta antipatia sono al momento avvolti nel mistero. I diretti interessati non hanno né confermato né smentito.

Ultimo ha cercato inoltre di non creare ulteriori polemiche con i giornalisti, che nel 2019 hanno di fatto bloccato la sua vittoria al Festival (in quell’occasione era stato il più votato dal pubblico con il brano ‘I tuoi particolari’). Il giovane ha però preferito non parlare con nessuno della sala stampa a Domenica In di Mara Venier.

Il cantautore di San Biasilio non ha troppo apprezzato l’esultanza mostrata da alcuni cronisti quando, durante la finale del Festival di Sanremo 2023, Amadeus ha annunciato il suo quarto posto. Alcuni giornalisti, infatti, si sono lasciati andare a inappropriati e indelicati applausi.