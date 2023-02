“A Sanremo 2023 Ultimo non ha mai salutato Marco Mengoni”

By

Il Festival di Sanremo 2023 continua a far chiacchierare e discutere tra polemiche, gossip e malelingue. L’ultimo pettegolezzo riguarda due dei cantanti più amati di questa edizione ed entrambi finiti sul podio: Ultimo e Marco Mengoni. Il primo è arrivato quarto con ‘Alba’ mentre il secondo ha trionfato per la seconda volta con la canzone ‘Due vite’ dopo la vittoria del 2013 con ‘L’essenziale’.

Stando a quanto riportato da Casa Pipol, dietro le quinte dell’Ariston Niccolò Moriconi – questo il vero nome di Ultimo – non avrebbe mai salutato il collega più grande, ex concorrente di X Factor. “Ultimo non ha salutato mezza volta Mengoni”, ha spifferato l’opinionista Amedeo Venza. Indiscrezione confermata dal giornalista Gabriele Parpiglia: “Non ci sono rapporti tra Ultimo e Mengoni”.

Il motivo di questo comportamento? Al momento non è chiaro ma potrebbe essere legato alla gara. Prima della serata conclusiva di sabato 11 febbraio Marco Mengoni si è lamentato in un’intervista a RTL 102.5 degli sguardi dei colleghi. A quanto pare l’artista di Ronciglione non sarebbe riuscito a fare gruppo perhé era il super favorito di questa 73esima edizione della kermesse musicale.

“Che pizza ragazzi essere il primo della classe, ti guardano tutti male, io la odio sta roba”, si è lamentato Marco Mengoni con Paola Di Benedetto che, dopo la vittoria al Grande Fratello Vip, si sta affermando come speaker radiofonica. Dunque pure Ultimo avrebbe contribuito ad isolare Mengoni dal resto del gruppo…

A Sanremo 2023 gelo tra Elodie e Emma Marrone

Oltre Ultimo e Marco Mengoni, gelo al Festival di Sanremo 2023 anche tra Elodie e Emma Marrone. La prima è tornata in gara per la terza volta, senza contare la conduzione nel 2021 con Amadeus, mentre la seconda ha cantato con Lazza nella serata delle cover e dei duetti.

Tra le due solo un freddo saluto e nulla più nonostante i trascorsi insieme. Emma ha conosciuto Elodie ad Amici nel 2015 ed è stata la prima a credere nel suo talento. L’ha ospitata a casa sua a Roma, ha prodotto il suo primo album e le ha scritto per l’italo-francese alcune canzoni.

Ad un certo punto, però, la Di Patrizi ha deciso di interrompere il sodalizio professionale: voleva fare cose diverse da quelle che le proponeva la sua pigmalione. E così si sono raffreddati pure i rapporti umani, che oggi non vanno oltre un rispettoso saluto…