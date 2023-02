Il Festival di Sanremo si avvia verso la finale e tutti i pronostici danno Marco Mengoni come vincitore. Primo in tutte le classifiche e vincitore della serata cover, sembra essere proprio lui il favorito alla vittoria della 73esima edizione della kermesse musicale. Il suo brano “Due vite” è riuscito a convincere tutti: dalla stampa al pubblico, fino alla giuria demoscopia. A dieci anni dal suo trionfo sul palco dell’Ariston, il 34enne potrebbe aggiudicarsi nuovamente il famoso leone d’oro. Questo continuo primeggiare, tuttavia, pare che non sia ben visto dai suoi colleghi. Nelle ultime ore, è diventato virale un fuorionda del cantante in cui lascia trapelare un retroscena inaspettato. Cosa è successo?

La voce di “Due Vite” è stata ospite di RTL 102.5, dove ha concesso un’intervista ai conduttori Jody Cecchetto e Paola di Benedetto. Pensando di non essere più in onda, il vincitore di X Factor si è sfogato della situazione venutasi a creare a Sanremo 2023: “Che pizza ragazzi essere il primo della classe, ti guardano tutti male, io la odio sta roba”. A quanto pare, Marco si sentirebbe un po’ “isolato” e pare percepire una certa diffidenza da parte degli altri cantanti in gara. Il clima dietro le quinte, dunque, non sarebbe proprio idilliaco e i partecipanti del Festival vivrebbero la gara in maniera più competitiva rispetto a come vogliono far sembrare.

Dopodiché, il figlio di Claudio Cecchetto ha subito replicando chiedendo se si riferisse agli altri artisti e il 34enne ha esclamato: Non si può venire a divertirsi e basta senza pensare alla classifica? In tranquillità per la musica e con la musica. Divertiamoci!”. Nel video in questione, in sottofondo, è possibile sentire anche la voce di Paola Di Benedetto che commenta specificando come, inoltre, molti dei suoi compagni sanremesi siano anche molto giovani. Mengoni appare abbastanza deluso e stranito dall’atteggiamento dei colleghi. Probabilmente, il giovane originario del Lazio si aspettava un contesto più sportivo e amichevole una volta calato il sipario del teatro Ariston.

ma vi pare che uno che si è fatto un culo inimmaginabile per arrivare dov’è ora, deve sentirsi “in colpa” di essere primo?

io sono scioccata seriamente dalla cattiveria e dalla mancanza totale di oggettività e coerenza #Sanremo2023 #MengoniSanremo2023 pic.twitter.com/bFr9Fs9tTW — leila????due vite (@mavdworld) February 10, 2023

C’è da dire però che, non essendoci al momento dichiarazione a riguardo, non sappiamo se le sue parole fossero in chiave ironica o se ci fosse effettivamente un fondo di verità. Sicuramente, in qualche modo il cantante sta accusando la pressione delle aspettative, difatti si è lasciato andare ad un pianto liberatorio durante la conferenza stampa di poche ore fa. In ogni caso, non resta che attendere per scoprire se Marco Mengoni si aggiudicherà il primo posto nella classifica definitiva di Sanremo 2023.