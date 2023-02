Marco Mengoni: “Volevo lasciare la musica, ecco chi mi ha salvato”

“Ero in crisi, nessuno credeva più in me e volevo mollare tutto”, ha dichiarato senza filtri l’ex vincitore di X Factor

Alla vigilia del suo terzo Festival di Sanremo – quello del 2023 – Marco Mengoni ha fatto rivelazioni inedite sulla sua carriera e sulla sua vita privata. Prima della vittoria sul palco dell’Ariston con L’essenziale nel 2013, l’ex concorrente di X Factor era intenzionato ad abbandonare il mondo della musica. All’epoca il 34enne ha vissuto una crisi profonda, come raccontato in una recente intervista rilasciata al settimanale Di Più.

Perché Mengoni voleva lasciare la musica

“Ero pieno di dubbi. Ero arrivato addirittura a mettere in dubbio il mio futuro, stavo pensando di lasciare la musica per sempre, magari di rimettermi a studiare. Mi sentivo solo. C’era un’unica persona che credeva ancora in me”, ha fatto sapere Marco Mengoni alla rivista edita da Cairo Editore.

Chi è questa persona che ha dato una grossa mano al cantante di Ronciglione? La sua manager Marta Donà. “A quel Sanremo arrivammo io e lei da soli, pronti a sostenerci a vicenda. Perché se da una parte c’era la voglia di dimostrare quello che valevo, dall’altra c’era la consapevolezza che ormai quasi nessuno ci sosteneva più”, ha detto l’artista.

La vittoria quell’anno a Sanremo con L’essenziale è stato un vero e proprio schiaffo in faccia per Marco Mengoni, che ha finalmente capito il proprio valore. “Da quel momento è cambiato tutto. La mia carriera ha ripreso il volo, non mi sono più fermato, sono successe cose che non mi sarei mai immaginato”, ha ricordato sempre al magazine Di Più.

Marco Mengoni fa analisi da ben sette anni

Oltre alla sua manager Marco Mengoni deve molto anche alla analisi, che ormai fa da ben sette anni. La terapia sta aiutando molto il musicista a conoscersi, a capire meglio chi è e ad affrontare la vita in maniera diversa, compresi i momenti più duri e bui.

La canzone che Marco Mengoni ha presentato a Sanremo 2023 – Due – è proprio un invito ad accettare tutto quello che la vita offre, senza pensare a cosa dovrebbe o potrebbe essere. È una riflessione sulla necessità di affrontare la vita godendosi realmente ogni attimo, da quelli di noi a quelli più accesi.

Marco Mengoni ha precisato che oggi, a distanza di dieci anni da quella vittoria sul palco dell’Ariston, l’essenziale per lui è divertirsi. Non nel senso di andare alle feste bensì divertirsi facendo le cose che più gli piacciono. Pensando il giusto, senza farsi troppi problemi.

La vita privata di Marco Mengoni

Marco Mengoni è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. È fidanzato? Praticamente nulla si sa della sfera più intima dell’artista, che preferisce far parlare di sé attraverso le sue splendide canzoni amate e cantate da moltissimi fan.