Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, l’estate della distanza: “Due isole e due programmi diversi”

Si sarebbero addensate nuove nubi plumbee sul legame tra il cantante Ultimo, al secolo Nicolò Moriconi, e Jacqueline Luna Di Giacomo. Questo almeno è ciò che ha ricostruito il settimanale Chi. Il magazine ha dedicato un servizio alla coppia, pubblicando alcuni scatti che dimostrerebbero che i due starebbero conducendo vacanze separate. Lei si troverebbe sull’isola di Ponza con il figlio Enea e alcune amiche, lui invece è stato paparazzato in barca a Capri in compagnia dei suoi amici storici.

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo: nuove voci di crisi, vacanze separate

Sono mesi che la cronaca rosa del Bel Paese sussurra che la relazione sia in crisi. Addirittura, a un certo punto, si è anche parlato di rottura. I diretti interessati non hanno mai dato spiegazioni pubbliche sulla loro situazione. Così il gossip ha continuato a gonfiarsi. Si è un po’ attenuato di recente, quando l’artista è stato protagonista del concerto record da 250 mila persone a Tor Vergata.

In quell’occasione Jacqueline era nel backstage dell’evento. Aveva anche condiviso sui social un’immagine scattata dal palco, riprendendo il compagno davanti a una moltitudine di luci e impreziosendo l’istantanea con un dolce commento: “Un mare di emozioni che solo tu sai tirare fuori”. Il tutto accompagnato da due cuoricini rossi. Un gesto che aveva spento le indiscrezioni relative a una presunta crisi di coppia.

Ora le voci di un possibile periodo no sono rispuntate. Chi sottolinea che Ultimo e la figlia di Heather Parisi starebbero trascorrendo le vacanze su due isole differenti, le già citate Capri e Ponza. “Due isole, due compagnie, due programmi diversi”, ha sottolineato il settimanale edito da Mondadori. Ma c’è un altro retroscena che in qualche modo ridimensionerebbe le indiscrezioni che parlano di periodo di difficoltà sul piano sentimentale.

L’incontro al ristorante romano

Domenica scorsa il cantante e l’influencer sarebbero stati avvistati a cena insieme in un ristorante di Roma. In altre parole, nonostante le vacanze separate, sarebbero comunque in contatto.

Resta da capire se i due, che come detto non rilasciano mai dichiarazioni sulla loro sfera privata, siano ancora in perfetta sintonia oppure se il loro rapporto sia ormai legato soprattutto ai doveri genitoriali.