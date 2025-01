Ultimo e Heather Parisi: dettaglio li accomuna! Le loro parole

Che tra Ultimo e sua suocera Heather Parisi, madre della compagna Jacqueline Luna Di Giacomo, ci sia sempre stata lontananza è una cosa risaputa. I due abitano difatti in paesi diversi e la showgirl non ha neppure ancora incontrato il nipotino Enea, primo figlio della coppia. C’è tuttavia un dettaglio che li accomuna. Entrambi, difatti, sono nati nello stesso giorno, ovvero il 27 gennaio. Proprio per l’occasione Heather ha pubblicato un post sui social, senza tuttavia accennare minimamente alla figlia o al compagno. Anche Ultimo ha mostrato alcuni momenti della sua festa.

C’è qualcosa che accomuna Ultimo e Heather Parisi, la madre della sua compagna Jacqueline Luna Di Giacomo. I due, difatti, condividono la data di nascita, ovvero il 27 gennaio. Entrambi sono quindi del segno dell’acquario. Il cantante ha compiuto 29 anni, festeggiando insieme a Jacqueline e suo figlio Enea, mentre la showgirl ne ha compiuti 65 mentre si trovava nelle Filippine. Proprio dal paese asiatico, Heather ha condiviso un post sui social in occasione del proprio compleanno. Nello specifico ha pubblicato una foto di lei sulla spiaggia accompagnata da una didascalia.

Quest’ultima recita così:

Ho 65 anni! Il tempo è un’emozione che si può vivere in lungo o in largo. Se lo si vive nel suo divenire, sempre uguale, dopo sessantacinque anni, si hanno sessantacinque anni. Se invece lo si vive, nella sua ampiezza per tutto quello che può dare in ciascuno singolo istante, con alti e bassi, amando e facendosi amare, magari facendo pure qualche sciocchezza, allora dopo sessantacinque anni ne avremo molti di meno. Il guaio è che gli uomini studiano come allungare la vita, quando invece bisognerebbe allargarla.

Come si può leggere non c’è stato nessun accenno a sua figlia Jacqueline, così come ad Ultimo o al nipotino.

Da tempo, difatti, Heather Parisi ha interrotto i rapporti con Jacqueline e sembra che non abbia conosciuto neppure il piccolo Enea. Quando il bambino è nato, difatti, lei si trovava altrove. Inoltre mamma e figlia abitano in due città diverse. Parisi è da anni residente a Hong Kong mentre Ultimo e Jacqueline sono andati a vivere a New York, dove è nato anche loro figlio.

Se la ballerina ha festeggiato sulle spiagge delle Filippine, anche per Ultimo non sono mancati i festeggiamenti. Il cantante, in occasione dei suoi 29 anni, ha festeggiato insieme agli amici più stretti, al suo staff, alla compagna Jacqueline e al piccolo Enea. Anche lui ha condiviso i momenti della festa sui social, mostrando una bellissima torta raffigurante delle note musicali con una candelina a forma di 29. In accompagnamento a foto e video ha aggiunto a propria volta una didascalia.

Queste le sue parole precise: