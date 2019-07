Ultimo e fidanzata Federica di nuovo insieme: vacanze di passione

Gossip Ultimo e Federica: le vacanze della coppia ritrovata

Ultimo e Federica si amano ancora. Adesso hanno deciso di trascorrere delle piacevoli vacanze insieme: il settimanale Chi ha dato in anteprima la notizia, che potrete leggere interamente domani su Chimagazine.it mentre mercoledì sul cartaceo che troverete in edicola. Dopo la rottura, Ultimo ha passato un periodo da cuore solitario (fecondo per la scrittura delle sue canzoni) e poco tempo fa la sorpresa… Federica e Ultimo si sono riavvicinati e Chi li ha beccati insieme su una barca. Sappiamo quale posto da sogno hanno scelto per ricaricare le energie e rinnovare la fiamma dalla passione e la nota rivista saprà rispondere a tante altre domande sul cantante.

Foto Ultimo e Federica insieme: Chi mostra i due abbracciati su una barca

Dopo aver appreso che Ultimo non è più single, adesso ci sono state date altre curiosità dal settimanale Chi, che su Instagram ha dato in anteprima la notizia: “Clamoroso! Ultimo e Federica sono di nuovo insieme e innamorati più che mai. Sembrava che la storia tra Ultimo, il cantante dei record (tre album in classifica contemporaneamente e il tour sold out, comprese le date del 2020), e Federica fosse finita, invece ‘Chi’ li ha fotografati insieme in barca a Capri durante una romantica vacanza: ecco la prima foto della coppia ritrovata e più innamorata che mai”.

Anticipazioni Ultimo e fidanzata della rivista Chi

Questa non è l’unica foto in cui Ultimo e la fidanzata sono stati immortalati insieme: “Ma le foto più hot le potrete vedere domani su Chimagazine.it e mercoledì in edicola con ‘Chi’. Siete contenti che Ultimo e Federica abbiano ritrovato l’amore?”. Noi vi terremo aggiornati su questa coppia, dandovi sempre nuovi gossip su tutti i personaggi più importanti dell’estate 2019.