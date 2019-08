Ultimo conferma ritorno di fiamma con Federica Lelli: la foto

Ritorno di fiamma di Ultimo con la fidanzata storica: le ultime notizie sulla coppia

Ultimo e Federica Lelli stanno davvero insieme. Adesso è il cantante a confermarlo. Lui che ama poco il gossip ha fatto scatenare i più pettegoli con l’ultima foto pubblicata su Instagram in cui è assieme alla sua fidanzata e al suo cane. Il suo inseparabile amico a quattro zampe. A seguito dei numerosi impegni di lavoro, Federica aveva deciso di chiudere con lui: non erano più capaci di trovare del tempo per stare insieme. Ora, però, sembra proprio che qualcosa sia cambiato. E no, non hanno deciso di rimanere amici. Altrimenti il cantante non avrebbe mai pubblicato la loro ultima foto di coppia con tanto di cuoricino (e la potete vedere più in basso)!

Foto Ultimo e Federica Lelli insieme

Avevamo parlato delle vacanze d’amore di Ultimo e Federica, e oggi abbiamo avuto la conferma che il ritorno di fiamma non è stato assolutamente una bufala. I fan hanno commentato così: “Ti bastan due occhi azzurri e ritorna tutto, ritorna il cuore, al suo posto, dove c’è calore”; “Wendy is back. Si ritorna sempre dove si è stati bene”; “Che carini! Prossimo album solo canzoni allegre, allora!”; “Incomincio a credere nell’amore”.

Ultimo e Federica gossip, non solo messaggi positivi

Sì, ci sono stati tanti messaggi entusiastici per l’avvenuta unione dei due, ma a qualcuno non è andato assolutamente giù questo ritorno di fiamma: “Questa ragazza è proprio incoerente: prima dice che non ha tempo per vederlo a causa degli impegni di lui e poi ci si rimette l’estate stessa. La coerenza, tesoro, la conosci?”; “Mi dispiace… ma io sto guardando la bellezza del cane dietro!”. Ultimo certamente non risponderà. Non gli interessano le guerriglie da social network e penserà solo a vivere la sua storia d’amore con Federica… fino a quando durerà!