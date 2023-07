Ultimo, concerto: dito medio ai giornalisti (video), altra bagarre

Ieri, primo luglio, ha avuto inizio il tour di Ultimo, che lo porterà a suonare negli stadi più importanti d’Italia: lo stadio San Siro di Milano e lo stadio Olimpico di Roma. Prima di iniziare questa serie di concerti, il cantante ha fatto il suo debutto nella data zero di Lignano Sabbiadoro, presso lo stadio Teghil, dove il pubblico ha potuto vedere per la prima volta come sarà strutturata la tournée estiva dell’artista. Ultimo ha cantato i suoi più grandi successi, insieme ai brani del suo ultimo album, “Alba”. Ma, durante la performance di “Canzone stupida”, qualcosa di inusuale è apparso sullo schermo, che ha attirato l’attenzione dei presenti e non.

“Chi vuol capire capisca“, ha detto l’artista, prima di iniziare l’esibizione. Successivamente, sul maxischermo dello stadio, sono comparsi diversi titoli di giornali, in cui il cantante veniva ferocemente criticato. “Sanremo 2023, giornalisti in sala stampa esultano per il quarto posto di Ultimo”, si leggeva in uno di questi. E ancora: “Ultimo, ho ascoltato il suo album ‘Solo’. Non l’avessi mai fatto”. Ma, non è finita qui. Mentre intonava la canzone, Ultimo ha voluto fare un dedica particolare ai giornalisti, corredando l’esibizione con il gesto del dito medio. Ovviamente, il momento è stato subito ripreso dai migliaia di telefoni dei presenti e il video è diventato subito virale sui social.

L’astio tra la stampa e Ultimo risale al 2019, quando il cantante perse il Festival di Sanremo contro Mahmood. Il televoto, in realtà, avrebbe portato lui alla vittoria, tuttavia la sala stampa finì per ribaltare completamente il risultato. Il cantante non prese molto bene la cosa e, durante la conferenza stampa, si scaglio contro i giornalisti in uno scambio di battute che in molti ricordano ancora oggi.

Dopo 4 anni, lo scorso febbraio, il romano ha deciso di tornare sul palco dell’Ariston, ma con uno spirito decisamente diverso dall’ultima volta. C’è da dire, infatti, che il cantante ha affrontato l’ultimo Sanremo in maniera molto più tranquilla, cercando solamente di godersi l’emozione di cantare nel Festival più importante d’Italia. Stessa cosa non si può dire di alcuni giornalisti, invece, che hanno esultato quando Amadeus ha annunciato il quarto posto del cantante, dietro Lazza, Mr Rain e il vincitore Marco Mengoni.

Dunque, Ultimo ha approfittato del suo concerto per togliersi un sassolino dalla scarpa e rispondere a modo suo alle notorie polemiche con la stampa. Insomma, sembra proprio che questa faida non vedrà la fine molto presto.