Ultimo cantante, scoppia la polemica su Twitter: “Nessuna pandemia”

Il cantante finisce nella bufera per via di un like ad un post su Twitter: gli utenti non gradiscono e scatenano la polemica

Il giovane cantautore italiano al centro di una polemica scoppiata su Twitter. A far drizzare le antenne agli internauti è stato un like ad un commento di un utente in risposta ad un post del Corriere della Sera. Il tema è quello del Coronavirus: è abbastanza ovvio che l’argomento è molto delicato vista la portata dell’emergenza sanitaria che ha investito l’intero pianeta. E se una parola di troppo proviene da un personaggio pubblico come Ultimo la polemica è sempre dietro l’angolo. In questo caso il cantante non ha proferito parola ma il like al commento in questione è bastato per far andare su tutte le furie gli utenti del popolare social network. Ma vediamo nel dettaglio cos’è successo.

Ultimo, piovono critiche sui social

Tutto è partito da un post condiviso dal Corriere una ventina di giorni fa. Nei vari commenti è apparso uno molto polemico: l’utente affermerebbe che non ci sarebbe stata alcuna pandemia da Coronavirus e che le mascherine sarebbero strumenti dannose per la salute delle persone. “Sorpresa in generale: non c’è stata alcuna pandemia. E sorpresa sorpresona: invece lo Stato di Emergenza invece c’è eccome e oggi lo prolungano al 31 gennaio 2021! Dai, ridete con addosso quelle mascherine inutili e dannose, che siete così teneri”. Fin qui si tratterebbe solo di una delle tante opinioni di una persona libera di esprimere il proprio pensiero sui social. Il web, però, si è successivamente infiammato quando ha notato che il cantautore ha cliccato like al commento, condividendo dunque tale pensiero. Inutile dire che nelle ultime ore il popolo di internet si è scatenato ed ha aspramente criticato il romano.

Il like della discordia

“Se tutto questo sconvolgimento deriva dalla cancellazione del suo tour dovrebbe rivedere le sue priorità”, “Si capiva dal suo sfogo sul tour che sarebbe saltato che si considerava vittima di un complotto e ora lo conferma”. Questi sono solo alcuni dei commenti contro Ultimo. Arriverà presto la replica? Vi terremo aggiornati.