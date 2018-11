Ultimo cantante, Niccolò Moriconi diviso tra successo e voglia di vita tranquilla

Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, continua a collezionare successi che però non gli tolgono la voglia di sognare una vita tranquilla e una casa tra i monti

Un disco di platino e una sfilza di concerti sold out non hanno tolto a Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, la voglia di vivere una vita tranquilla. Il cantautore romano, vincitore di Sanremo Giovani con Il ballo delle incertezze, è affamato di successo ma non nasconde la voglia di realizzarsi anche nella vita privata. Dopo la vittoria a Sanremo, il giovane artista è stato travolto dal successo dell’album Peter Pan e dai consensi raccolti dal suo Colpa delle favole tour. L’1 e il 2 novembre il tour arriva al PalaLottomatica di Roma e il 4 al Mediolanum Forum di Milano. Il cantante 22enne è tra gli artisti italiani più giovani a fare sold out nei due templi nazionali della musica. Il travolgente successo non ha però tolto a Niccolò la lucidità nè la voglia di rimanere ancorato alla realtà come rivelato in un’intervista rilasciata a Vanity Fair.

Niccolò Moriconi: non solo musica per Ultimo ma anche un grande amore

Affascinato dalla musica da quando era ancora un bambino, Niccolò Moriconi ha iniziato a suonare il piano ad otto anni. La sua voglia di emergere è sempre stata tanta ma i genitori lo hanno tenuto con i piedi per terra, anche dopo la vittoria al Festival di Sanremo. Oggi nella sua vita, oltre al successo, c’è spazio anche per un grande amore. La sua compagna si chiama Federica e accanto a lei Ultimo sogna una vita serena: “Io la vita privata cerco di viverla in modo sereno: per fortuna sono pigro, sto sempre a casa a giocare a poker con gli amici o alla Playstation, non ho mai voglia di fare niente “.

Niccolò Moriconi: i progetti per il futuro di Ultimo

A soli 22 anni, Niccolò Moriconi ha dunque una vita piena di progetti. In primavera tornerà ad esibirsi sul palco con le nuove date del suo Colpa delle favole tour. Ultimo si gode il successo ma resta comunque con la testa sulle spalle. Nei suoi sogni per il futuro c’è anche quello di comprare una casetta tra i monti in Austria dove, chissà, potrebbe mettere su famiglia con la sua Federica.