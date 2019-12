Ultimo, bilancio di fine anno e ‘arrivederci’: “Torno in letargo”

Ultimo, bilancio di fine anno e arrivederci ai fan: “Torno in letargo”

Anno ricco di emozioni, successi e crescita personale per Ultimo. Il Peter Pan della canzone italiana, attraverso un post social pubblicato sui suoi profili, ha tracciato un bilancio sugli ultimi 12 mesi. Mesi molto movimentati sotto tutti i punti di vista; mesi che lo hanno definitivamente consacrato come uno dei cantautori più talentuosi e più amati d’Italia. L’artista, però, ha voluto raccontare ai suoi fan anche esperienze e momenti privati, che lo hanno arricchito ancor più, migliorandolo come persona e offrendogli nuovi spunti per coltivare al meglio la sua musica nell’anno che verrà.

“Questo è stato un anno pieno di forti emozioni nel bene e nel male”

“Questo è stato un anno pieno di forti emozioni nel bene e nel male”, esordisce Ultimo, raccontandosi in un post su Instagram. “Forse – aggiunge – l’anno in cui sono stato meno a Roma. Ho girato il mondo e ho ‘rubato’ qua e la in ogni angolo qualche sensazione che potesse darmi qualcosa.” Viaggi ed esperienze, prima di tornare nella sua amata Roma. “Ora sono tornato e mi godo le piccole cose che sono le più grandi. Il nuovo singolo vi sta piacendo e aldilà dei numeri che sinceramente hanno rotto il c…o, l’importante è questo: che vi stia piacendo.” Infine la chiosa di tanti auguri e di arrivederci al prossimo anno: “La canteremo forte forte forte… Vi auguro buon natale, buon anno, buona befana, buon tutto insomma. Io torno in letargo. Nic”.

Il rapporto tra Mara Venier e Ultimo

Di recente, si è tornati a parlare della polemica di Ultimo con giornalisti e tv, scaturita dopo il Festival di Sanremo vinto da Mahmood. Il cantautore non si presentò nemmeno a Domenica In, come da accordi. Mara Venier, la settimana scorsa, ha comunque fatto sapere di essere in ottimi rapporti con il giovane: “Ci scriviamo sempre, ridiamo molto insieme”. Circa l’episodio, a febbraio, la veneziana dichiarava: “L’unico che mi ha chiamata è stato Ultimo, una telefonata molto carina, mi ha chiesto scusa. A differenza degli altri che potevano chiamare, è una persona educata, ha telefonato e questo io l’ho apprezzato. Chi non si è presentato non ha avuto rispetto per il pubblico, non per me”.