Elisabetta Canalis torna in Italia per un programma di Mediaset: il gossip

Buone notizie per i fan di Elisabetta Canalis. Stando a quello che si legge sul settimanale Vero, la soubrette sarda potrebbe presto rientrare in Italia. Il motivo è presto detto: un nuovo progetto televisivo. Un programma in onda su Italia Uno attualmente in fase di stesura. La trasmissione dovrebbe andare in onda nel primi mesi del 2021, Coronavirus permettendo.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli ma a quanto pare si tratta di un progetto assai interessante e stimolante, che rilancerebbe la carriera della 42enne. Elisabetta è da tempo lontana dal piccolo schermo. Esclusa l’intervista a Domenica In dello scorso anno, l’ultima apparizione tv in Italia risale al 2018, quando è stata giurata di Sanremo Young su Rai Uno.

In quello stesso anno è stata uno dei volti de L’Isola di Pietro, la fiction Mediaset con protagonista Gianni Morandi. Due grandi soddisfazioni professionali per la Canalis, che ha poi fatto rientro in America. La vita di Elisabetta è negli Stati Uniti, accanto al marito ortopedico Brian Perri e alla figlia Skyler Eva, che oggi ha cinque anni.

Pur vivendo in pianta stabile oltreoceano, Elisabetta Canalis non ha mai trascurato la sua popolarità italiana e ha sempre accettato le proposte che reputava più allettanti e interessanti per il suo percorso artistico. Cosa combinerà questa volta su Italia Uno?

L’amicizia finita con Maddalena Corvaglia

In attesa di vedere di nuovo Elisabetta Canalis sulle reti televisive italiane, sembra alquanto improbabile una riconciliazione con l’amica storica Maddalena Corvaglia. Le due hanno litigato tempo fa e non sono più riuscite a recuperare il loro legame.

Il motivo del litigio tra le due ex Veline di Striscia la notizia? Le dirette interessate non ne hanno mai parlato apertamente ma sembra che sia nato dopo un’accesa discussione a Los Angeles, dove insieme avevano aperto una palestra.

Dopo il loro allontanamento Maddalena e Elisabetta hanno deciso di dare in affitto la struttura mentre la Corvaglia è rientrata in Italia. Di recente ‘ex Velina bionda ha rifiutato la proposta di Alfonso Signorini di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip.