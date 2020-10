By

Tutti pazzi per la conduttrice di DAZN. Dopo aver calcato il palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2020 la 29enne è pronta ad affiancare il comico napoletano sul grande schermo.

Grossa opportunità lavorativa per Diletta Leotta. Come fa sapere Leggo, la conduttrice siciliana approderà presto al cinema. A quanto pare la fidanzata di Daniele Scardina è stata scelta da Alessandro Siani, il noto attore e regista napoletano, per il suo prossimo film. La pellicola dovrebbe uscire a Natale 2021 ma le riprese inizieranno a breve a Roma.

Come rivela il portale, nei giorni scorsi Diletta Leotta si sarebbe recata nella Capitale per sostenere gli ultimi provini con Alessandro Siani. Pare che il comico abbia curato pure la sceneggiatura del nuovo progetto cinematografico, che arriva dopo l’ultimo film Il giorno più bello del mondo.

Al momento nessuna conferma è arrivata da parte di Diletta Leotta o Alessandro Siani. Di sicuro per l’ex volto di Sky Sport non si tratterebbe di un vero e proprio debutto nel mondo del cinema. Diletta ha già recitato nei panni di se stessa in 7 giorni per farti innamorare, il divertente film di Giampiero Morelli uscito durante la pandemia su Amazon Prime.

In attesa di avere ulteriori dettagli appare inarrestabile la carriera di Diletta Leotta. Tra tv, radio, pubblicità e ora cinema, la giovane sta diventando sempre più uno dei personaggi di spicco dello spettacolo italiano. Non solo: di recente Diletta è sbarcata pure in libreria con la sua autobiografia Scegli di sorridere.

È di nuovo amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina

Lavoro a parte è tornato il sereno nella vita privata di Diletta Leotta. Il volto di DAZN ha dato una seconda opportunità all’ex fidanzato, il pugile Daniele Scardina. Quest’ultimo, tra i concorrenti di Ballando con le Stelle 2020, non ha mai nascosto di provare ancora un sentimento forte per Diletta e ha fatto di tutto per riconquistarla.

Obiettivo riuscito: nei giorni scorsi Diletta Leotta e Daniele Scardina sono stati pizzicati dai fotografi durante un weekend romantico in montagna. Un modo per ritrovarsi dopo un’estate assai turbolenta. Prima la rottura, poi la positività di King Toretto al Covid-19.

La storia d’amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina va avanti da circa un anno: i due si sono incontrati per la prima volta ad un incontro di pugilato. Un vero e proprio colpo di fulmine per entrambi.