Diletta Leotta e Scardina insieme: avvistamento in hotel dopo Ballando

Diletta Leotta e Daniele Scardina sono tornati insieme? Il nuovo avvistamento non lascia più alcun dubbio. La coppia è stata pizzicata dal settimanale Chi, in edicola con il nuovo numero domani, mercoledì 28 ottobre. Le immagini ritraggono la conduttrice di Dazn e il concorrente di Ballando con le Stelle fuori dall’hotel Questo avvistamento è avvenuto il giorno seguente alla puntata del programma di Milly Carlucci. La coppia è pronta a partire per una gita con due amici, ovvero Antonio Maria Catalani e la sua fidanzata, la contessa Caterina Zanardi Landi. Insieme, i quattro sono andati in Abruzzo, per una gita nel parco nazionale della Majella. Qui, nei giorni scorsi, Diletta ha girato qualche video, che ha condiviso sul suo profilo social di Instagram. Dopo essere rientrati dall’escursione, Diletta e Daniele si sono diretti nello stesso hotel (quello dove alloggia la conduttrice).

Proprio nella giornata di ieri, era spuntata fuori la conferma riguardante il presunto ritorno di fiamma tra la Leotta e Scardina. Il gossip parlava proprio dell’escursione che i due hanno effettuato insieme ai loro due amici. Ora con le foto condivise dal nuovo numero della rivista di Alfonso Signorini sembra ormai chiaro che il ritorno di fiamma non sia più presunto ma ufficiale. La coppia si era separata lo scorso mese di luglio, dopo un anno d’amore. Ed ecco che lo scorso sabato, durante la puntata del talent della Carlucci, Daniele dichiarava di provare sentimenti molto forti nei confronti della Leotta.

Diletta, invece, aveva confessato di recente alla rivista di Signorini che non sapeva darsi una chiara spiegazione alla fine della sua love story con Scardina. Aveva descritto Daniele con parole molto belle. Il pugile, ora, pare sia riuscito a riconquistare il cuore della bella conduttrice di Dazn. In una sua passata intervista su Tv Sorrisi e Canzoni, Diletta aveva chiarito di essere rimasta in buoni rapporti con Daniele. Probabilmente saranno i due diretti interessati a rivelare cosa sta realmente accadendo tra loro in questo momento. Dopo aver trascorso l’estate da single, entrambi potrebbero aver scelto di dare un’altra possibilità al loro amore!

Questi avvistamenti non possono non confermare le ultime voci di gossip che li vedono nuovamente una coppia! Non resta che attendere la conferma ufficiale!