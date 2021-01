Can Yaman e Diletta Leotta: parla l’amico dell’attore turco

Can Yaman stregato da Diletta Leotta. A spifferarlo un amico dell’attore turco al settimanale Nuovo. Un amico che preferisce mantenere l’anonimato ma che assicura che il 31enne fa sul serio con l’ex volto di Sky Sport. La fonte ha confermato che Can e Diletta si sono conosciuti grazie ad Instagram e poi, con la complicità di amici in comune, sono riusciti a incontrarsi di persona. Per non lasciarsi più, completamente travolti dalla passione.

L’amico di Can Yaman ha spiegato alla rivista diretta da Riccardo Signoretti che l’attore ha iniziato a corteggiare Diletta Leotta su Instagram e oggi i due sono molto coinvolti dal loro rapporto. Un rapporto che procede a distanza dopo i cinque giorni trascorsi in albergo a Roma. Can è rientrato in Turchia mentre Diletta girovaga per l’Italia a seconda dei match calcistici da seguire. Il futuro di Yaman è però in Italia.

Dopo aver girato lo spot per un noto marchio di pasta, Can Yaman vestirà i panni di Sandokan in una fiction italiana, remake della celebre serie anni Settanta con Kabir Bedi. Si parla poi di un coinvolgimento nel nuovo film di Ferzan Ozpetek, che è diventato molto amico di Can nell’ultimo periodo.

Yaman sta dunque valutando di trasferirsi definitivamente in Italia e questa liaison con Diletta Leotta potrebbe dargli la spinta finale. In tal caso potrebbe traslocare a Milano, dove la presentatrice vive ormai da qualche anno.

Al momento le dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati mancano ma sui social network sia Can sia Diletta si sono trovati a postare le stesse canzoni e le stesse foto nel giro di pochi minuti. Un’intesa che sta crescendo anche a distanza, in attesa del prossimo incontro.

Non è chiaro quando effettivamente Can Yaman tornerà nel Belpaese ma si parla da giorni di una sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021. Pare che il direttore artistico e conduttore Amadeus abbia chiesto fortemente la presenza di Can come ospite della 71esima edizione. Un vero colpaccio per il presentatore Rai dato che Yaman è indubbiamente il personaggio del momento…