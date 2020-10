Belen Rodriguez nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi: ultimi gossip

Grosse novità nel futuro lavorativo di Belen Rodriguez. Dopo un’estate trascorsa al centro del gossip, la showgirl argentina è in pole position per la conduzione della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Archiviato lo stop di quest’anno il reality show tornerà su Canale 5 a gennaio 2021, come annunciato qualche settimana fa da Mediaset. Da tempo è certo l’addio di Alessia Marcuzzi, che ha scelto di dedicarsi ad altri progetti. A lungo si è parlato dell’arrivo di Ilary Blasi, lontana dal piccolo schermo da un anno, ma ecco ora spuntare il nome dell’ex moglie di Stefano De Martino. A lanciarlo il settimanale Vero Tv che è sicuro: il nome di Belen circola nei corridoi dell’azienda e c’è la voglia di affiancare alla Rodriguez due opinionisti di peso.

La nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi è Belen Rodriguez?

L’arrivo di Belen Rodriguez garantirebbe di sicuro curiosità e interesse alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Per la sud americana sarebbe una prova importante: nonostante la lunga carriera non ha mai presentato in solitaria un reality show. Qualche anno fa la 36enne era a un passo dal condurre il Grande Fratello Nip. Un buon provino che però non si è mai concretizzato visto che Mediaset ha optato per la veterana Barbara d’Urso. Ora è arrivata finalmente la rivincita per la Rodriguez? Tra l’altro Belù deve molto all’Isola de Famosi: è il programma che nel 2008 ha di fatto lanciato la sua carriera in Italia.

Belen Rodriguez e il nuovo fidanzato Antonino: la storia è seria

In attesa di saperne di più, prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Belen Rodriguez e l’hair stylist Antonino Spinalbese. I due non si nascondono più e la differenza d’età – lei è più grande di 11 anni – non sembra essere un problema. Di recente la coppia si è concessa pure lo stesso tatuaggio: la parola “chupito”, termine utilizzato per indicare uno “shottino”, che Belen ha disegnato sull’anulare sinistro, dove portava la fede, mentre Antonino ha scelto l’avambraccio. Oltre all’amore in questo periodo la Rodriguez è alle prese con le registrazioni di Tu si que vales e lo shooting fotografico della prossima collezione di costumi da bagno Me Fui, brand creato qualche anno fa insieme alla sorella Cecilia.