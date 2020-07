Belen, è già finita con Gianmaria: ora spunta l’attore Michele Morrone

Nuovi colpi di scena nella vita sentimentale di Belen Rodriguez. È già finita la liaison con il manager Gianmaria Antinolfi, iniziata solo qualche settimana fa durante un weekend a Capri. A farlo sapere è il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 29 luglio. Stando a quello che si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini – da sempre vicino alla soubrette argentina – questa conoscenza non ha superato la prova per diventare un legame. Stare con Belù non è per niente facile visto che bisogna destreggiarsi tra paparazzi e fughe di notizie. E così molto probabilmente il napoletano non ha retto a questa botta di popolarità. Non solo: pare che Belen, dopo la dolorosa fine del matrimonio con Stefano De Martino, non sia per nulla interessata a cercare un altro uomo, a meno che non sia quello giusto, quello del per sempre. Intanto i corteggiatori non mancano e tra questi spunta il nome dell’attore del momento: l’affascinante Michele Morrone.

Michele Morrone tra i corteggiatori di Belen Rodriguez

Come riporta Chi Michele Morrone (29 anni) è uno dei tanti corteggiatori di Belen Rodriguez. Tra i due c’è stato uno scambio di messaggi in codice su Instagram e l’attore corrisponde in pieno ai canoni estetici della sud americana. Certo, non è chiaro quando i due potrebbero approfondire questa conoscenza visto che Michele è sempre in giro per il mondo…. Dopo il successo del film 365 giorni su Netflix, Morrone è diventato uno degli uomini più desiderati con fan in Europa, Sud America e Arabia Saudita. Di recente è stato scelto come testimonial di Dolce & Gabbana e Guess e ha pubblicato il suo primo album. Come Belen anche Michele è divorziato e ha due figli piccoli. Dal 2014 al 2018 è stato sposato con la stilista libanese Rouba Saadeh, che l’ha reso padre di Marcus e Brando, che hanno rispettivamente 7 e 3 anni.

Belen Rodriguez: la sua priorità resta Santiago

In attesa di capire come evolverà la vita privata di Belen Rodriguez la 35enne ci ha tenuto a confidare agli amici più cari che il figlio Santiago resta la sua priorità. Il bambino, 7 anni, è e resta l’amore più grande della conduttrice di Tu si que vales.