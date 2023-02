By

Piccolo incidente di percorso per Lorella Cuccarini, che nelle scorse ore è caduta sul palco dell’Ariston nel corso delle prove con il giovane cantante Olly. A raccontare l’accaduto sono stati alcuni giornalisti che hanno avuto occasione di assistere ai preparativi per l’esibizione di questa sera, ovvero la serata dei duetti, in occasione della quale la maestra di canto di Amici duetterà con l’artista emergente sulle note di La notte vola.

Come riporta Il Giornale, che a sua volta riprende le dichiarazioni dei presenti alle prove, Lorella Cuccarini “è caduta sul palco, un volo a faccia avanti, mentre ballava su tacchi vertiginosi”.

Altri hanno aggiunto che “si è subito rialzata e ha portato a termine la prova”, mentre c’è chi ha fatto notare che uscendo dall’Ariston avrebbe detto chiaro e tondo “Ragazzi, ho fatto un volo””. Ad ogni modo, il ruzzolone non ha a quanto pare avuto conseguenze gravi sull’artista, che questa sera dovrebbe esibirsi senza problemi. Certo si sarà presa un bello spavento, e con lei anche Olly!

Ritrovato sospetto pacco bomba non lontano dall’Ariston: rilevazioni in corso

Una notizia decisamente più inquietante è quella relativa al ritrovamento di un oggetto sospetto a circa 500 metri dall’Ariston, dove domani sarà proclamato il vincitore di questa edizione del Festival di Sanremo. Con una nota stampa ufficiale, Rai ha comunicato che un pacco bomba sospetto è stato ritrovato nella zona di via Fiume.

Stando alla ricostruzione delle forze dell’ordine locali, all’interno dell’ordigno sono stati ritrovati un chilo di polvere da sparo e dei proiettili, con un innesco tradizionale, a lenta combustione. Come confermato dalle autorità, sembra che il pacco non potesse in alcun modo esplodere: un segno, questo, che il suo posizionamento è stato un gesto puramente dimostrativo.

Disponibili le prime classifiche FIMI: domina Marco Mengoni, sorpresa Mr Rain

Nel frattempo, a poco più di 24 ore dalla finalissima, il Festival di Sanremo 2023 sembra avete già un vincitore annunciato, e anche le classifiche parlano chiaro. Nel pomeriggio di oggi la Federazione dell’Industria Musicale Italiana ha rilasciato i dati di vendita dei singoli più venduti dell’ultima settimana, con il favorito Marco Mengoni in testa con Due Vite.

Sorprende il risultato di Mr Rain, quarto con Supereroi, mentre delude l’altro favorito, Ultimo, “solo” 14° con Alba dietro a Cenere di Lazza, Due di Elodie e L’Addio dei Coma Cose, rispettivamente 9°, 10° e 11°.