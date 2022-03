Ultima Fermata su Canale 5: quando inizia e come funziona il programma

Sta per arrivare su Canale 5 l’attesissimo nuovo programma firmato da Maria de Filippi, Ultima Fermata. Lo show molto probabilmente sostituirà Temptation Island, che quest’anno non sembra essere stato incluso nel palinsesto Mediaset. Ecco tutti i dettagli e le curiosità sul docureality, a partire dalla data in cui debutterà sul piccolo schermo e dai meccanismi su cui si baserà.

Ultima Fermata, la data di messa in onda

Il nuovo show di Maria De Filippi, prodotto dalla sua società Fascino, sbarcherà in televisione il prossimo mercoledì 23 marzo 2022 in prima serata su Canale 5. Il programma, che vede tra i suoi autori Raffaella Mennoia, sarà condotto da un personaggio d’eccezione: Simona Ventura. Quest’ultima è al momento sotto contratto in Rai dove è alla guida di Citofonare Rai2. La presenza della conduttrice a Ultima Fermata è stata confermata da lei stessa su Instagram lo scorso 10 marzo 2022, in seguito alla diffusione delle voci messe in giro da Dagospia. Anzi, per la precisione, la 56enne ha affermato che avrà il ruolo di “testimone” all’interno dello show. Ma come funziona il programma?

Ultima Fermata, il nuovo show targato Maria De Filippi

Ultima Fermata è un progetto che avrebbe dovuto vedere la luce nel 2017, con conduttore Stefano De Martino. Si tratta di un docureality incentrato su delle coppie, conviventi o sposate, sull’orlo di una crisi. Il programma intende raccontare la storia di ognuna di esse, mettendole alla fine davanti ad una scelta cruciale: continuare a vivere insieme superando gli ostacoli o mettere fine alla love story. Si cercherà di riflettere sugli elementi che possono causare la rottura di una coppia, spingendola ad arrivare al capolinea.

Lo scorso gennaio 2022 l’account Instagram ufficiale del programma è tornato attivo dopo praticamente 6 anni. Questo canale ha pubblicizzato i casting per partecipare al docureality, aperti a persone comuni che sono attualmente indecise sul futuro della propria vita di coppia. Con molteplici post il programma, utilizzando metafore “ferroviarie”, si è rivolto a innamorati che soffrono a causa della gelosia o a coppie longeve separate in casa. Come riporta la descrizione del profilo Instagram Ultima Fermata sarà “un luogo dove i protagonisti possono guardarsi dentro, capire cosa vogliono e come comportarsi prima di una scelta”.

Resta da vedere chi sarà la voce narrante dello show. In un primo momento, per ricoprire questo ruolo, è spuntato il nome di Giulia De Lellis. Poco dopo le voci che parlavano della partecipazione dell’ex corteggiatrice al programma, però, sono state smentite.