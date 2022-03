Ultima Fermata, Maria De Filippi ha scelto: ecco chi condurrà, un ritorno

AGGIORNAMENTO Simona Ventura ha confermato l’indiscrezione su Instagram: “Ebbene sì, con mia grande gioia accetto l’invito di Maria De Filippi ad essere testimone di Ultima Fermata in partenza su Canale 5! Grazie alla Rai per avermi concesso questo prestito e a Mediaset per la fiducia”

In queste settimane si è spesso parlato di Ultima Fermata, il programma che arriverà su Canale 5 il prossimo mercoledì 23 marzo 2022. Il nuovo format, che vedrà al centro della scena varie coppie che metteranno in discussione i loro sentimenti, farà compagnia agli italiani in prima serata. Si tratta di una trasmissione made in Fascino che negli anni ha sempre cercato di emergere, ma che ha trovato spazio sulla rete Mediaset solo ora. Inizialmente si pensava che sarebbe finita su Italia 1 e, in secondo momento, si è scelto di collocarla nel prime time di Canale 5.

Sarà Simona Ventura la conduttrice di Ultima Fermata: questa la scelta di Maria De Filippi. La nota presentatrice, già presente al timone di Temptation Island Vip in passato, condurrà le varie puntate e farà anche da voce narrante. Pertanto, sarà lei a raccontare le storie delle coppie protagoniste di questa prima edizione dello show, secondo quanto riporta TvBlog. Attualmente, la Ventura conduce con Paola Perogo il varietà della domenica di Rai 2, ovvero Citofonare Rai2. Ora è pronta a tornare ad affiancare ‘Queen Mary’, la quale resterà dietro le quinte, come accade con Temptation Island.

Il percorso fatto in Rai in questi ultimi tempi la riporta a lavorare con Maria, su Canale 5. La rete Mediaset potrebbe, inoltre, dare le chiavi di un altro programma a Simona Ventura. Su questo, però, non si sa molto. Senza ormai alcun dubbio, Ultima Fermata la ripropone nella prima serata. L’appuntamento è fissato per mercoledì 23 marzo su Canale 5, subito dopo Striscia la notizia.

Ultima Fermata parte, ma che fine farà Temptation Island?

Ci sono ancora dubbi sul destino di Temptation Island per questa estate 2022. La situazione sul reality delle tentazioni appare, al momento, ancora poco chiara. Si è parlato, di recente, di una eventuale cancellazione, dovuta ad alcuni problemi che riguarderebbero i diritti del format originale. Dopo di che, è stato svelato che Maria De Filippi non rinuncerà al reality.

Nonostante ciò, tutto resta ancora in bilico per il programma dell’estate di Canale 5. A confermare questa incertezza ci ha pensato Filippo Bisciglia, da anni al timone della trasmissione. Attraverso un’intervista su Di Più Tv, l’amatissimo conduttore ha rivelato che al momento è ancora in attesa di ricevere una conferma da Maria.