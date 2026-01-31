Ufficializzati i 30 duetti di Sanremo, ci sono pure Belen e Francesca Fagnani: con chi canteranno

Carlo Conti, sabato 31 gennaio 2026, nel corso della diretta del Tg1 delle 13:30, ha annunciato i duetti che si esibiranno nel corso della serata dedicata alle cover al Festival di Sanremo. La kermesse si avvicina sempre più. Aprirà i battenti martedì 24 febbraio e li chiuderà sabato 28. La performance dei duetti è prevista, come da tradizione, il venerdì, ossia il giorno prima della finale.
“Sarà una serata variegata con tante sorprese, ci sono duetti travolgenti e anche improbabili”, ha preannunciato Conti. In effetti, si vedranno sul palco anche personaggi non direttamente legati al mondo della musica. Ad esempio Belen Rodriguez canterà Baila Morena con Samurai Jay e Roy Paci, mentre Francesca Fagnani intonerà Parole Parole con Fulminacci. Patti Pravo si esibirà invece accompagnata da Timofej Andrijashenko, primo ballerino de La Scala.
Sanremo 2026, serata cover: tutti i duetti
Di seguito la lista di tutti i duetti e delle canzoni:
- Raf – The Kolors
- Tredici Pietro – Galeffi, Fudasca & Band
- Tommaso Paradiso – Stadio
- Patty Pravo – Timofej Andrijashenko
- Fulminacci – Francesca Fagnani
- Luché – Gianluca Grignani (Falco a metà)
- Arisa – Coro Teatro Regio di Parma
- Serena Brancale – Gregory Porter e Delia
- Enrico Nigiotti – Alfa
- LDA e AKA 7even – Tulio de Piscopo
- Malika Ayane – Claudio Santamaria
- Mara Sattei – Mecna
- Sayf – Alex Britti e Mario Biondi
- J-Ax – Ligera County Fam.
- Fedez & Masini – Stephen Hauser (violoncellista)
- Levante – Gaia
- Samurai Jay – Belen Rodriguez e Roy Paci
- Ermal Meta – Dardust
- Elettra Lamborghini –
- Eddie Brock – Fabrizio Moro
- Dargen D’Amico – Pupo e Fabrizio Bosso
- Nayt – Joan Thiele
- Bambole di pezza – Cristina D’Avena
- Leo Gassmann – Aiello
- Sal da Vinci – Michele Zarrillo
- Maria Antonietta e Colombre – Brunori Sas
- Michele Bravi – Fiorella Mannoia
- Ditonellapiaga – Tony Pitoni
- Chiello – Morgan
- Francesco Renga – Giusy Ferreri
Laura Pausini al fianco di Carlo Conti per tutto il Festival, Achille Lauro presente nella seconda serata
Dopo l’annuncio delle cover, è ormai quasi stato tutto svelato. Da qua al 24 febbraio ci sarà spazio ancora per qualche annuncio relativo a ospitate di artisti big italiani o stranieri e nulla più. Ad affiancare Conti per tutto il Festival ci sarà Laura Pausini che alternerà la co-conduzione a performance musicali del suo repertorio. Nella seconda serata sanremese Achille Lauro si aggiungerà come co-conduttore. Naturalmente anche il cantautore romano sarà protagonista anche con alcune esibizioni canore.
Confermata la sezione “Nuove proposte”: chi c’è in gara
Carlo Conti, lo scorso anno, ha rispolverato la categoria “Nuove proposte”, confermandola anche per il Festival 2026. A sfidarsi saranno quattro giovani artisti ossia:
- Angelica Bove
- Nicolò Filippucci
- Mazzariello
- Blind, El Ma e Soniko