Ufficializzati i 30 duetti di Sanremo, ci sono pure Belen e Francesca Fagnani: con chi canteranno

Carlo Conti, sabato 31 gennaio 2026, nel corso della diretta del Tg1 delle 13:30, ha annunciato i duetti che si esibiranno nel corso della serata dedicata alle cover al Festival di Sanremo. La kermesse si avvicina sempre più. Aprirà i battenti martedì 24 febbraio e li chiuderà sabato 28. La performance dei duetti è prevista, come da tradizione, il venerdì, ossia il giorno prima della finale.

“Sarà una serata variegata con tante sorprese, ci sono duetti travolgenti e anche improbabili”, ha preannunciato Conti. In effetti, si vedranno sul palco anche personaggi non direttamente legati al mondo della musica. Ad esempio Belen Rodriguez canterà Baila Morena con Samurai Jay e Roy Paci, mentre Francesca Fagnani intonerà Parole Parole con Fulminacci. Patti Pravo si esibirà invece accompagnata da Timofej Andrijashenko, primo ballerino de La Scala.

Sanremo 2026, serata cover: tutti i duetti

Di seguito la lista di tutti i duetti e delle canzoni:

Raf – The Kolors

Tredici Pietro – Galeffi, Fudasca & Band

Tommaso Paradiso – Stadio

Patty Pravo – Timofej Andrijashenko

Fulminacci – Francesca Fagnani

Luché – Gianluca Grignani (Falco a metà)

Arisa – Coro Teatro Regio di Parma

Serena Brancale – Gregory Porter e Delia

Enrico Nigiotti – Alfa

LDA e AKA 7even – Tulio de Piscopo

Malika Ayane – Claudio Santamaria

Mara Sattei – Mecna

Sayf – Alex Britti e Mario Biondi

J-Ax – Ligera County Fam.

Fedez & Masini – Stephen Hauser (violoncellista)

Levante – Gaia

Samurai Jay – Belen Rodriguez e Roy Paci

Ermal Meta – Dardust

Elettra Lamborghini –

Eddie Brock – Fabrizio Moro

Dargen D’Amico – Pupo e Fabrizio Bosso

Nayt – Joan Thiele

Bambole di pezza – Cristina D’Avena

Leo Gassmann – Aiello

Sal da Vinci – Michele Zarrillo

Maria Antonietta e Colombre – Brunori Sas

Michele Bravi – Fiorella Mannoia

Ditonellapiaga – Tony Pitoni

Chiello – Morgan

Francesco Renga – Giusy Ferreri

Laura Pausini al fianco di Carlo Conti per tutto il Festival, Achille Lauro presente nella seconda serata

Dopo l’annuncio delle cover, è ormai quasi stato tutto svelato. Da qua al 24 febbraio ci sarà spazio ancora per qualche annuncio relativo a ospitate di artisti big italiani o stranieri e nulla più. Ad affiancare Conti per tutto il Festival ci sarà Laura Pausini che alternerà la co-conduzione a performance musicali del suo repertorio. Nella seconda serata sanremese Achille Lauro si aggiungerà come co-conduttore. Naturalmente anche il cantautore romano sarà protagonista anche con alcune esibizioni canore.

Confermata la sezione “Nuove proposte”: chi c’è in gara

Carlo Conti, lo scorso anno, ha rispolverato la categoria “Nuove proposte”, confermandola anche per il Festival 2026. A sfidarsi saranno quattro giovani artisti ossia: