Televisione

Ufficializzati i 30 duetti di Sanremo, ci sono pure Belen e Francesca Fagnani: con chi canteranno

Carlo Conti ha svelato i duetti che si esibiranno durante la serata del Festival di Sanremo dedicata alle cover

Mirko Vitali31 Gennaio 20263 minuti di lettura
Belen a Sanremo con Francesca Fagnani

Carlo Conti, sabato 31 gennaio 2026, nel corso della diretta del Tg1 delle 13:30, ha annunciato i duetti che si esibiranno nel corso della serata dedicata alle cover al Festival di Sanremo. La kermesse si avvicina sempre più. Aprirà i battenti martedì 24 febbraio e li chiuderà sabato 28. La performance dei duetti è prevista, come da tradizione, il venerdì, ossia il giorno prima della finale.

“Sarà una serata variegata con tante sorprese, ci sono duetti travolgenti e anche improbabili”, ha preannunciato Conti. In effetti, si vedranno sul palco anche personaggi non direttamente legati al mondo della musica. Ad esempio Belen Rodriguez canterà Baila Morena con Samurai Jay e Roy Paci, mentre Francesca Fagnani intonerà Parole Parole con Fulminacci. Patti Pravo si esibirà invece accompagnata da Timofej Andrijashenko, primo ballerino de La Scala.

Sanremo 2026, serata cover: tutti i duetti

Di seguito la lista di tutti i duetti e delle canzoni:

  • Raf – The Kolors
  • Tredici Pietro – Galeffi, Fudasca & Band
  • Tommaso Paradiso – Stadio
  • Patty Pravo – Timofej Andrijashenko
  • Fulminacci – Francesca Fagnani
  • Luché – Gianluca Grignani (Falco a metà)
  • Arisa – Coro Teatro Regio di Parma
  • Serena Brancale – Gregory Porter e Delia
  • Enrico Nigiotti – Alfa
  • LDA e AKA 7even – Tulio de Piscopo
  • Malika Ayane – Claudio Santamaria
  • Mara Sattei – Mecna
  • Sayf – Alex Britti e Mario Biondi
  • J-Ax – Ligera County Fam.
  • Fedez & Masini – Stephen Hauser (violoncellista)
  • Levante – Gaia
  • Samurai Jay – Belen Rodriguez e Roy Paci
  • Ermal Meta – Dardust
  • Elettra Lamborghini –
  • Eddie Brock – Fabrizio Moro
  • Dargen D’Amico – Pupo e Fabrizio Bosso
  • Nayt – Joan Thiele
  • Bambole di pezza – Cristina D’Avena
  • Leo Gassmann – Aiello
  • Sal da Vinci – Michele Zarrillo
  • Maria Antonietta e Colombre – Brunori Sas
  • Michele Bravi – Fiorella Mannoia
  • Ditonellapiaga – Tony Pitoni
  • Chiello – Morgan
  • Francesco Renga – Giusy Ferreri

Cover Sanremo 2026

Laura Pausini al fianco di Carlo Conti per tutto il Festival, Achille Lauro presente nella seconda serata

Dopo l’annuncio delle cover, è ormai quasi stato tutto svelato. Da qua al 24 febbraio ci sarà spazio ancora per qualche annuncio relativo a ospitate di artisti big italiani o stranieri e nulla più. Ad affiancare Conti per tutto il Festival ci sarà Laura Pausini che alternerà la co-conduzione a performance musicali del suo repertorio. Nella seconda serata sanremese Achille Lauro si aggiungerà come co-conduttore. Naturalmente anche il cantautore romano sarà protagonista anche con alcune esibizioni canore.

Confermata la sezione “Nuove proposte”: chi c’è in gara

Carlo Conti, lo scorso anno, ha rispolverato la categoria “Nuove proposte”, confermandola anche per il Festival 2026. A sfidarsi saranno quattro giovani artisti ossia:

  • Angelica Bove
  • Nicolò Filippucci
  • Mazzariello
  • Blind, El Ma e Soniko

