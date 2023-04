Ufficializzati gli opinionisti de L’Isola dei Famosi: annuncio con gaffe

Il reality dei naufraghi scalda i motori in vista della partenza del programma prevista per lunedì 17 aprile

Tutto fatto per il cast de L’Isola dei Famosi 2023, in partenza lunedì 17 aprile in prime time su Canale Cinque. In queste ore il programma, attraverso i suoi profili social, sta ufficializzando i naufraghi che saranno protagonisti del reality show e coloro che commenteranno le loro vicende. Come già anticipato da diverse testate specializzate, gli opinionisti saranno Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, che andrà a sostituire Nicola Savino. Per l’ex parlamentare è arrivata una conferma scontata vista la sua ottima performance dello scorso anno (Luxuria è sempre stata puntuale e acuta nel leggere le dinamiche della trasmissione). Resta invece da vedere come se la caverà Papi in un ruolo inedito per lui, abituato a stare al timone dei programmi. A proposito di timone, confermatissima alla guida dello show Ilary Blasi, che torna in tv per la prima volta dopo la burrascosa separazione da Francesco Totti.

Non appena l’account ufficiale Instagram de L’Isola ha annunciato la presenza di Luxuria e Papi, sono piovuti parecchi commenti da parte del pubblico affezionato al programma. La conferma di Vladimir ha messo d’accordo tutti. D’altra parte, come poc’anzi accennato, l’ex deputata ha una qualità spiccata di valutazione oltre ad essere in grado di inserirsi perfettamente nei tempi e nei ritmi televisivi. Papi invece sta dividendo: c’è chi non vede l’ora di vederlo all’opera, sicuro che con la sua simpatia sarà capace di innestarsi a meraviglia nei meccanismi del reality e chi invece ha fatto sapere di rimpiange l’assenza di Nicola Savino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Sempre parlando dell’annuncio delle scorse ore relativo agli opinionisti, si è verificata una piccola gaffe imputabile a chi gestisce gli account social ufficiali de L’Isola dei Famosi. Nel feed del profilo Instagram è apparsa la fotografia di Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, con la didascalia “Opinionisti ufficiali”. E fin qui nulla di strano.

Qualcosa è invece andato storto nelle Stories: in questo caso c’è stata una svista e i due opinionisti sono stati presentati come “Concorrenti ufficiali”. Un errore che ha provocato un po’ di confusione tra alcuni utenti che si sono domandati quale ruolo spettasse realmente a Papi e Luxuria. Chi ha in mano l’account del reality, accortosi dello scivolone, è corso ai ripari, cancellando la Story. A scanso di equivoci: l’ex conduttore di Sarabanda e l’ex parlamentare saranno opinionisti e non naufraghi (qui i concorrenti già annunciati ufficialmente).