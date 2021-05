UeD volano stracci, De Filippi ammette: “Mi prendono in giro in tanti…”

Volano stracci a Uomini e Donne tra Armando Incarnato e Nicola Vivarelli. Ovviamente non manca l’intervento di Maria De Filippi, che tenta di rimettere la calma in studio. Il tutto inizia nel momento in cui Gemma Galgani sfila sulla passerella, nella nuova sfilata delle dame. Ballando il can can, la dama torinese conquista tutti e riceve voti altissimi da parte dei cavalieri. Tina Cipollari non ci sta e si ribella, attaccando Gemma. A un certo punto, prende la parola Nicola, che tenta di prendere le difese della Galgani. Il suo intervento non viene apprezzato, chiaramente, da Tina.

Inaspettatamente, il Vivarelli si sfoga alzandosi anche in piedi e camminando vicino alla passerella. Interviene Armando, il quale è convinto che Nicola dovrebbe essere l’ultimo a difendere Gemma. Il motivo? Incarnato si è sempre detto convinto del fatto che il Vivarelli abbia solo preso in giro la Galgani, lo scorso anno. Nicola non reagisce bene a questo attacco e lo invita a stare zitto, più volte, facendo anche il segno con il dito. Stessa cosa la fa con Tina, a cui chiede addirittura di guardarlo negli occhi. L’opinionista, invece, gli consiglia di mettersi seduto e restare in silenzio.

La situazione degenera e lo scontro tra Nicola e Armando a Uomini e Donne si fa sempre più forte. Incarnato peggiora la situazione quando fa un’insinuazione che sconvolge un po’ tutti. Scendendo nel dettaglio, il cavaliere napoletano chiede al Vivarelli se è davvero interessato alle donne! Una vera e propria provocazione, a cui Nicola cede. Il giovane cavaliere, ancora in piedi, ci tiene a rispondere a questa domanda, facendo presente che qualora fosse gay non esiterebbe un secondo a dirlo. Non ne se vergognerebbe e dichiara di avere amici che non sono etero, precisando che sono anche più sensibili.

Su questo punto, intervengono Maria e Luca Zanforlin – ospite della puntata in video collegamento -, i quali sono certi che non bisognerebbe fare queste affermazioni, perché si va lo stesso a creare delle differenze, sebbene si abbia l’intenzione di fare il contrario. Le discussioni vanno avanti e Nicola ci tiene a precisare di non voler passare come quello che ha preso in giro il programma e in particolare la padrona di casa.

La De Filippi lo interrompe e confessa: "Guarda che mi prendono (in giro) in tanti e cammino e vivo lo stesso". Detto ciò, fa notare che questo le è successo e le succederà ancora, sia nella vita privata che in quella lavorativa. "Sono sopravvissuta e ho anche perdonato", ammette la conduttrice.